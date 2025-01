V Bratislave neevidujú oznamy o útokoch extrémistickej skupiny

Bratislava 27. januára (TASR) - Mestská polícia (MsP) Bratislava neeviduje oznamy týkajúce sa maskovanej skupiny, ktorá sa prezentuje neonacistickými symbolmi a heslami a mala napádať ľudí v Bratislave. Rovnako neeviduje ani kamerové záznamy, ktoré by evokovali takéto konanie. Bratislavská krajská polícia potvrdila, že neeviduje žiadne trestné oznámenie, respektíve podanie týkajúce sa týchto prípadov. Obe polície o tom informovali na sociálnej sieti.



"Situáciu však nepodceňujeme a aktívne koordinujeme s Policajným zborom, ktorý má vo svojej kompetencii riešenie extrémistickej činnosti," priblížila MsP. Rovnako aj bratislavská krajská polícia deklarovala, že sa preverovaním všetkých dostupných informácií zaoberá s cieľom náležite objasniť medializované informácie



Mestskí policajti objasnili aj to, že o situácii boli informovaní aj pracovníci operačného strediska a mestského kamerového systému MsP Bratislava. "Len čo zaznamenajú akékoľvek podozrivé správanie alebo protiprávnu činnosť, bezodkladne na miesto vyšlú najbližšiu hliadku," ozrejmili.



Policajné inštitúcie prosia verejnosť, aby v prípade, že sa stanú svedkami akéhokoľvek podozrivého správania, alebo by disponovali informáciami o totožnosti osôb alebo o činnosti takejto skupiny, bezodkladne kontaktovali mestskú políciu na čísle 159 alebo Policajný zbor na linke 158, prípadne súkromnou správou na sociálnej sieti.



Denník Nový čas pred pár dňami informoval o maskovanej skupine, ktorá mala v hlavnom meste napádať nič netušiacich ľudí. Skupina sa mala prezentovať videami bitiek a neonacistickými symbolmi a heslami na sociálnych sieťach.