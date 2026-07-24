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Bratislavská spoločnosť neeviduje žiadne problémy s vodnými zdrojmi
Riziko ovplyvnenia plynulosti zásobovania viacerých obcí na Záhorí vodou zaznamenala vodárenská spoločnosť v závere júna.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Aktuálne Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) neeviduje žiadne obmedzenia alebo problémy s výdatnosťou vodných zdrojov na svojom území. TASR to potvrdil hovorca BVS Matúš Stračiak.
Riziko ovplyvnenia plynulosti zásobovania viacerých obcí na Záhorí vodou zaznamenala vodárenská spoločnosť v závere júna. Išlo o kombináciu pretrvávajúceho suchého a horúceho počasia a extrémneho zvýšenia spotreby pitnej vody.
Riziko ovplyvnenia plynulosti zásobovania viacerých obcí na Záhorí vodou zaznamenala vodárenská spoločnosť v závere júna. Išlo o kombináciu pretrvávajúceho suchého a horúceho počasia a extrémneho zvýšenia spotreby pitnej vody.