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V Bratislave nejazdia električky cez Trnavské mýto
Medzi zastávkami Blumentál - Astronomická premáva náhradná autobusová doprava X9.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Na Trnavskom mýte v Bratislave je pre opravu trolejového vedenia prerušená premávka električiek na linkách 4 a 9. Linky premávajú odklonovou trasou, nasadená je zároveň náhradná autobusová doprava. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.
Električková linka 4 premáva z konečnej Pri kríži po zastávke Blumentál (B) cez Račiansku na konečnú zastávku Stn. Vinohrady. Z konečnej zastávky Zlaté piesky premáva po Stn. Nové Mesto. Medzi zastávkami Blumentál - Stn. Nové mesto premáva náhradná autobusová doprava X4.
Električková linka 9 premáva z konečnej zastávky Kútiky po zastávke Blumentál (B) cez Račiansku na konečnú zastávku Stn. Vinohrady. Medzi zastávkami Blumentál - Astronomická premáva náhradná autobusová doprava X9.
Električková linka 4 premáva z konečnej Pri kríži po zastávke Blumentál (B) cez Račiansku na konečnú zastávku Stn. Vinohrady. Z konečnej zastávky Zlaté piesky premáva po Stn. Nové Mesto. Medzi zastávkami Blumentál - Stn. Nové mesto premáva náhradná autobusová doprava X4.
Električková linka 9 premáva z konečnej zastávky Kútiky po zastávke Blumentál (B) cez Račiansku na konečnú zastávku Stn. Vinohrady. Medzi zastávkami Blumentál - Astronomická premáva náhradná autobusová doprava X9.