V Bratislave obnovili premávku električkovej linky 1
Prerušenie premávky električiek linky 1 si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v stredu nadránom na križovatke ulíc Žilinská a Štefanovičova.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) obnovil premávku električkovej linky 1. Informuje o tom na svojom webe.
Prerušenie premávky električiek linky 1 si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v stredu nadránom na križovatke ulíc Žilinská a Štefanovičova. Zrazila sa tam električka s autom. Nasadená bola náhradná autobusová doprava.
