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V Bratislave obnovujú drevené altánky
Počas tohto leta pribudlo päť nových, ktoré nahradili pôvodné stavby v zlom technickom stave.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Mestské lesy v Bratislave pokračujú v obnove ikonických drevených altánkov - besiedok, ktoré patria k charakteristickým symbolom lesoparku. Počas tohto leta pribudlo päť nových, ktoré nahradili pôvodné stavby v zlom technickom stave. TASR o tom informovali z mestskej organizácie.
„Besiedky sú skrytou identitou lesoparku. Kedysi mala dokonca každá svoje meno,“ skonštatoval riaditeľ mestských lesov Marek Páva.
Obnovené besiedky sa nachádzajú v lokalitách Kačínska dolina, I. lom, pri studničke pod Dubmi, „Tabule” nad Krasňanmi a „U-cesta” (cesta na Kamzík). Pri všetkých altánkoch nájdu návštevníci aj nízke lavice na opekanie a ohniská v novom bezpečnostnom štandarde. Obnova besiedok je súčasťou dlhodobej snahy zlepšovať rekreačnú infraštruktúru v lesoparku. Tento rok je realizovaná aj vďaka finančnému príspevku súkromnej spoločnosti.
Pri obnove altánkov sa dlhodobo využíva lokálne drevo priamo z lesoparku. Základ konštrukcií tvorí odolný dub, ďalšie prvky sú zo smrekovej guľatiny pochádzajúcej z kalamitného dreva. Strechy sú pokryté tradičným dreveným šindľom, ktorý nadväzuje na historický vzhľad besiedok a nahrádza menej vhodné asfaltové krytiny.
Jednoduché drevené besiedky začali v lesoch pribúdať v 70. rokoch, teda v čase, keď bol bratislavský lesopark súčasťou rozsiahlejšej rekreačnej zóny. Postupne sa stali jedným z jeho najvýraznejších symbolov. Umiestňovali sa najmä k ohniskám, na lúky a popri turistických trasách. Po roku 1989 začala rekreačná funkcia lesov postupne ustupovať a mnohé besiedky bez údržby chátrali alebo zanikli.
„Besiedky sú skrytou identitou lesoparku. Kedysi mala dokonca každá svoje meno,“ skonštatoval riaditeľ mestských lesov Marek Páva.
Obnovené besiedky sa nachádzajú v lokalitách Kačínska dolina, I. lom, pri studničke pod Dubmi, „Tabule” nad Krasňanmi a „U-cesta” (cesta na Kamzík). Pri všetkých altánkoch nájdu návštevníci aj nízke lavice na opekanie a ohniská v novom bezpečnostnom štandarde. Obnova besiedok je súčasťou dlhodobej snahy zlepšovať rekreačnú infraštruktúru v lesoparku. Tento rok je realizovaná aj vďaka finančnému príspevku súkromnej spoločnosti.
Pri obnove altánkov sa dlhodobo využíva lokálne drevo priamo z lesoparku. Základ konštrukcií tvorí odolný dub, ďalšie prvky sú zo smrekovej guľatiny pochádzajúcej z kalamitného dreva. Strechy sú pokryté tradičným dreveným šindľom, ktorý nadväzuje na historický vzhľad besiedok a nahrádza menej vhodné asfaltové krytiny.
Jednoduché drevené besiedky začali v lesoch pribúdať v 70. rokoch, teda v čase, keď bol bratislavský lesopark súčasťou rozsiahlejšej rekreačnej zóny. Postupne sa stali jedným z jeho najvýraznejších symbolov. Umiestňovali sa najmä k ohniskám, na lúky a popri turistických trasách. Po roku 1989 začala rekreačná funkcia lesov postupne ustupovať a mnohé besiedky bez údržby chátrali alebo zanikli.