V Bratislave ocenili Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2024

Bratislava 29. apríla (TASR) - Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil v utorok v Bratislave najkrajšie knihy za rok 2024. Kolekciu ocenených kníh a prihlásených titulov v 33. ročníku súťaže Najkrajšie knihy Slovenska (NKS) sprístupňuje v Galérii Dušana Rolla. Výstava tam potrvá do 1. júna, následne bude putovať po Slovensku. TASR o tom za organizátora informovala Eva Vargová.



Slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré sa udeľujú každoročne výnimočným knihám a tvorcom, sa uskutočnilo v Martineu za účasti ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej. Víťaznú kolekciu tvorí 17 kníh, porota udelila aj štatutárne ceny.



Cenu Bibiany vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu dostalo občianske združenie Zriedkavé choroby za knihu Tatiany Kubišovej Štikrafa a iné zriedkatká. Ján Kurinec získal ocenenie za vynikajúce ilustrácie v knihe Stanislava Muntága Dvadsaťštyri strážcov Slovenska. Cena Bibiany vydavateľstvu za bibliofilské vydanie patrí vydavateľstvu P+M za dielo Táne Svatošovej Cipárovej, Dany Doricovej a Petra Ďuríka 90 kresieb Miroslava Cipára. Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie získala spoločnosť Nikara za knihu Dagmar Podmakovej a kol. 100 rokov Slovenského národného divadla 1920 - 2020. Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu sa porota rozhodla rozdeliť medzi päť študentských prác.



Riaditeľka Bibiany Petra Flach pripomenula, že tento rok sa konal jubilejný 60. ročník súťaže v historickej nadväznosti na Československé nejkrásnější knihy (1965), kedy sa prvýkrát hodnotila výtvarná úroveň knižného dizajnu a kvalita polygrafického spracovania knižnej produkcie. „Som veľmi rada, že tento ročník opäť nadväzuje a odkazuje na tradíciu zakladateľov, ktorí túto súťaž založili s cieľom ohodnotiť tú najkrajšiu knihu,“ poznamenala k súťaži, ktorá má za cieľ zvyšovať úroveň knižnej kultúry na Slovensku, najmä z hľadiska jej vizuálneho spracovania, mapovania knižnej tvorby a propagácie najkvalitnejších titulov doma i v zahraničí.



Prihlásené knihy hodnotila osemčlenná porota zložená z ilustrátorov, grafických dizajnérov, výtvarných teoretikov, polygrafov a ďalších odborníkov knižnej literatúry. Predsedal jej akademický maliar Igor Piačka. „Dobrou správou je, že súťaž Najkrajšie knihy Slovenska (1992) sa vrátila ku hodnotám, ktoré ju charakterizovali viac ako 30 rokov,“ konštatoval.



Do súťaže, ktorá opäť tituly hodnotí podľa kategórií a „pokračuje vo svojom pôvodnom odkaze“, bolo prihlásených vyše 100 publikácií. „Všetky tituly, ktoré splnili kritériá súťaže, prešli bodovaním porotcov a boli zoradené do celkov podľa počtu získaných bodov. Ocenené boli diela, ktoré vynikajú ako profesionálnym prevedením, tak aj inovatívnym prístupom k vizuálnej komunikácii,“ dodáva Bibiana.



Víťaznú kolekciu NKS 2024 predstaví na výstave v Galérii Dušana Rolla, kde si návštevníci môžu pozrieť aj prihlásené knihy do 33. ročníka súťaže a retrospektívny výber kníh pre deti a mládež ocenených v súťaži v minulých ročníkoch.