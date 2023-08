V Bratislave odhalili pomník Alice Bielikovej a Ladislava Bielika

Bratislava 21. augusta (TASR) - Pomník redaktorky Alice Bielikovej (1942-2022) a fotoreportéra Ladislava Bielika (1939-1984) odhalili v pondelok v Bratislave pri príležitosti 55. výročia občianskeho odporu voči okupácii z augusta 1968. "Toto nie je pohreb, toto je oslava života dvoch skvelých ľudí, mojich rodičov, ktorí sú tu pochovaní," uviedol na cintoríne v Slávičom údolí Peter Bielik, riaditeľ neziskovej organizácie Galéria Ladislava Bielika (GLB).



Pripomenul svojich blízkych aj dvomi dokumentmi, ktoré nedávno našiel v pozostalosti rodičov. "Celkom dobre ilustrujú to, ako žili, ako sa zabávali a mali radi," podčiarkol a prečítal odkaz dokumentujúci "typicky bielikovský humor". Rodine, priateľom a bývalým kolegom rodičov známy moderátor a novinár predniesol tiež vážnejší text, ktorý Laco písal svojej Alici v čase, keď ležal s tuberkulózou v Horných Lefantovciach. "Netušil som, že oco mal aj takúto strunu a dokázal takto krásne písať," poznamenal Peter Bielik. Pred odhalením pomníka, ktoré zveril svojmu malému synovi Leovi, zaznela i hudba v podaní Allana Mikušeka. Slovenský country spevák interpretoval najobľúbenejšiu pieseň Alice a Laca Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.



Pomník v tvare fotoaparátu a v reliéfe s jedinou "selfie" fotografiou dvojice je umiestnený v sektore 32B. Jeho architektom je Martin Šichman, autorom do bronzu odliateho reliéfu slovenský výtvarník a medailér Kliment Mitura. "Pri tomto diele sa spojili profesionáli naslovovzatí a som hrdí, že sme to stihli práve na 55. výročie okupácie, nebolo to ľahké," povedal Bielik. Potvrdil, že vyobrazenie v reliéfe je skutočne jediná selfie fotografia jeho rodičov. "Otec s mamou si nikdy žiadne nespravili," uzavrel.



Fotoreportér Ladislav "Laco" Bielik a redaktorka Alica Malá mali svadbu 17. augusta 1968. O tri dni neskôr vytvoril Bielik svoju svetoznámu fotografiu Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom a mnoho ďalších fotografií invázie.