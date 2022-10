V Bratislave odhalili prípad neoprávneného nakladania s odpadmi

Bratislava 27. októbra (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície oddelenia Bratislava vzniesol obvinenie M. K. zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Podľa zistení polície mal M. K. ako konateľ spoločnosti v období od apríla 2016 do júna 2019 v Bratislave prevziať od pôvodcu odpadu popol a škvaru v celkovom množstve viac ako 101.000 ton. "Jeho prepravu, zneškodnenie a zhodnocovanie na recyklačnom dvore mala zabezpečiť spoločnosť na základe zmluvy, a to napriek tomu, že na takúto činnosť spoločnosť oprávnená nebola," uviedla Bárdyová. Týmto konaním podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru páchateľ protiprávne nakladal s odpadom v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku odpadového hospodárstva v rozsahu viac ako 6,89 milióna eur s DPH.



"Spoločnosť obvinená zo zločinu neoprávnené nakladanie s odpadmi mala prevziať od pôvodcu odpadu na základe uzatvorenej zmluvy popol a škvaru v celkovom množstve takmer 78.000 ton s tým, že mala zabezpečiť prepravu, zneškodnenie a zhodnocovanie tohto odpadu na recyklačnom dvore, pričom spoločnosť nebola oprávnená takýto odpad zhromažďovať vo svojej prevádzke," priblížila Bárdyová. Spoločnosť svojím konaním neoprávnene nakladala s odpadom na dotknutej nehnuteľnosti v rozsahu viac ako 5,3 milióna eur s DPH.



Polícia upozorňuje občanov, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, keďže takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti a aj osobných záujmov osôb, ktorým sa takýto odpad ocitne na pozemku.