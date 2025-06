V Bratislave odporúčajú napúšťať bazény pomaly a prednostne v noci

Bratislava 5. júna (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) opätovne odporúča odberateľom napúšťať bazény pomaly, mimo odberovej špičky a prednostne počas nočných hodín. Občanov aj tento rok vyzýva na zodpovedný prístup. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.



„Vzhľadom na zvýšený dopyt po vode súvisiaci práve s príchodom letných dní je dôležité, aby napúšťanie bazénov prebiehalo postupne a mimo hodín odberovej špičky,“ zdôraznil Stračiak.



Pri napúšťaní bazénov z verejného vodovodu je podľa neho nevyhnutné dodržiavať určité pravidlá, aby sa predišlo problémom v distribučnej sieti a zhoršeniu kvality vody. Verejný vodovod totiž nie je primárne určený na napúšťanie bazénov. Ide teda o mimoriadny odber, ktorý môže spôsobiť nárazové zmeny tlaku a uvoľňovanie usadenín z potrubia. Vedie to k zakaleniu vody a poklesu tlaku aj u iných odberateľov.



BVS preto zákazníkom odporúča pred napustením bazéna prepláchnuť systém vypustením dostatočného množstva vody, aby sa odstránili prípadné usadeniny. Vodu do bazéna treba napúšťať postupne a pomaly, a najmä mimo odberovej špičky. Ideálne je to v noci medzi 22.00 a 6.00 h, prípadne cez deň medzi 10.00 a 15.00 h.



„Pri dodržaní týchto odporúčaní predídete nárazovému poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, zníži sa riziko zakalenia vody a zabezpečí sa plynulé zásobovanie všetkých domácností,“ podotkol Stračiak.