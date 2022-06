OBMEDZENIA NA CESTÁCH: V Bratislave odstraňujú nehodu

Bratislava 10. júna (TASR) - V Bratislave v piatok ráno odstraňujú nehodu na Vajnorskej pred výjazdom na Trnavské mýto, v smere do centra je blokovaný jeden jazdný pruh. Informuje o tom Stella centrum na svojom webe. V úseku musia vodiči rátať so zdržaním.



Zelená vlna RTVS upozorňuje, že na začiatku Mosta Apollo smerom z Petržalky je v pravom pruhu odstavený pokazený autobus. Cestári tiež na zjazde z Einsteinovej na Dolnozemskú blokujú pravý pruh.



Kolóny sú podľa Stella centra aj na diaľnici D2 v úseku Stupava - Lamač, kde sa vodiči zdržia do päť minút, a tiež na Starej Lamačskej v smere od krematória do centra. Vodiči si tu počkajú do 15 minút.