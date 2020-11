V Bratislave odvezú bioodpad zo záhrad mimoriadne aj v decembri

Bratislava 26. novembra (TASR) – V Bratislave odvezú biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad mimoriadne aj v decembri. Magistrát to vysvetľuje tým, že vníma potreby občanov a klimatické zmeny v dôsledku otepľovania. Všetky bratislavské domácnosti zapojené do zberu bioodpadu žiada od 1. do 11. decembra vyložiť hnedé nádoby podľa tohtoročného harmonogramu odvozu. TASR o tom informovala Linda Golejová z mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



Bioodpad môžu Bratislavčania celoročne odovzdať aj na zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2. Štandardne je odvoz bioodpadu z hnedých zberných nádob v hlavnom meste realizovaný sezónne, a to od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní. Nový harmonogram odvozu bioodpadu pre rok 2021 bude zverejnený na stránkach OLO vo februári.