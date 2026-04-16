V Bratislave oficiálne otvorili tohtoročnú plavebnú sezónu na Dunaji
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava (LOD) vo štvrtok oficiálne otvorila tohtoročnú plavebnú sezónu na Dunaji. Stalo sa tak pokrstením lodného cestovného poriadku pre rok 2026 na lodi Harmónia a plavbou k hradu Devín. Okrem tradičných vyhliadkových plavieb do Devína, Čunova či popod bratislavské mosty, je ponuka rozšírená napríklad o plavby do Hainburgu. Rastúci záujem evidujú aj o gastroplavby.
„Oficiálne otvorenie plavebnej sezóny je už taká tradícia. Plavíme sa už naozaj celý rok, nie je to len sezónna záležitosť. Oficiálne spustenie je taký signál, že hlavná sezóna je naozaj už tu. Čo sa týka ponuky, je veľmi široká a každý rok sa snažíme niečo doplniť,“ uviedla pre TASR zástupkyňa spoločnosti LOD Ľudmila Masariková.
Medzi obľúbené patria plavby Bratislavský okruh (popod mosty), do Čunova, Gabčíkovský okruh či plavby k hradu Devín a sútoku Dunaja a Moravy, ktoré vyhľadávajú napríklad školy, keďže ide o prepájanie histórie, okolitej prírody a zážitku z plavby. Tento rok je zároveň podľa nej novinkou rozšírenie plavieb do rakúskeho Hainburgu spojených s prechádzkou po tomto mestečku. V ponuke nechýbajú ani rodinné plavby a programy pre deti. Veľkej obľube sa tešia aj gastroplavby spojené s kulinárskymi zážitkami. Priamo na lodi sú pripravované špeciality slovenskej či talianskej kuchyne alebo rybárske špeciality.
Plavby sú vyhľadávané podľa spoločnosti aj preto, že ponúkajú úplne iné pohľady na mesto a panorámu ako z pevniny. „Sú to úplne iné zábery práve z tej rieky. Často sa dostávame na miesta, ktoré napríklad človek peši neprejde. Teraz by som zvýraznila novú časť Bratislavy, medzi Prístavným mostom a Mostom Apollo, kde sa za normálnych okolností človek, či už kvôli stavebnému ruchu, momentálne nedostane,“ podotkla Masariková.
Tento rok rozširuje spoločnosť spoluprácu aj s inštitúciami ako Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Slovenské národné múzeum či zoologická záhrada. Cieľom je priniesť najmä deťom prvého stupňa základných škôl iný edukačný zážitok. Projekt prepája interaktívne výstavy, poznávanie histórie a prírody. Deti tak získajú komplexný pohľad na mesto, rieku a jej význam, a to pútavou a hravou formou, ktorá zároveň pomáha budovať vzťah k prírode a kultúre.
V minuloročnej sezóne zrealizovala spoločnosť 873 plavieb a preplavila viac ako 70.110 cestujúcich. Najväčší záujem bol o vyhliadkovú plavbu na Devín, ale aj školské výlety, najmä v máji a júni. Medzi cestujúcimi prevládali domáci, avšak zaznamenali aj značný nárast zahraničných turistov. Obdobný záujem z ich strany očakávajú aj tento rok, keďže sa Bratislava začína aj vďaka leteckému spojeniu zapĺňať viac zahraničnými turistami.
