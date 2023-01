V Bratislave opäť zaznamenali nárast podvodných telefonátov seniorom

Bratislava 8. januára (TASR) - Na území Bratislavy zaznamenala polícia v uplynulých dňoch nárast prípadov, keď telefonickí podvodníci kontaktovali seniorov na ich pevné linky. V jednom z nich pripravili dôverčivú seniorku nielen o niekoľko tisíc eur v hotovosti, ale aj zlato a šperky. Polícia už začala trestné stíhanie. V tejto súvislosti seniorom opätovne prináša rady, ako podvodníkom nenaletieť. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Seniorom napríklad odporúča, aby zvýšili obozretnosť vždy, keď ich akákoľvek osoba požiada telefonicky o požičanie finančnej hotovosti. Zároveň by si mali danú situáciu overiť. "Aby si overili, či naozaj volá ich príbuzný a neverili výhovorkám osobe po telefóne, že má iný hlas preto, že je chorý," zdôrazňuje polícia.



Taktiež by nemali otvárať dvere neznámym osobám, ktoré im výhodne ponúkajú na predaj rôzny tovar, alebo ich uisťujú, že im prišli vyplatiť výhru v lotérii či zvýšiť dôchodok. Odmietnuť by tiež mali ponúkanú službu pracovníkov plynární, elektrární, vodární, poisťovní či iných inštitúcií, ktorí sa bez ohlásenia a predloženia odborných preukazov snažia vykonať napríklad odpis plynu či vyplatenie preplatku za vodu.



Podľa odporúčaní polície by nemali dôverovať a požičiavať peniaze neznámym osobám, ktoré ich náhodne oslovia na ulici alebo pred domom s tým, že súrne potrebujú požičať a ako dôvod uvádzajú silné emotívne príbehy, napríklad vážnu dopravnú nehodu. Neodporúča sa ani vyberať financie a cennosti v prítomnosti neznámych ľudí.



Bez konzultácie s príbuznými alebo právnikmi by nemali podpisovať rôzne dokumenty s osobami, ktoré nepoznajú. Odmietnuť by mali taktiež bezdôvodnú, v niektorých prípadoch až násilnú pomoc od neznámych osôb, napríklad pomoc s nákupom, odvoz smetí z dvora.



Seniori by tiež mali poznať telefónne čísla susedov v prípade potreby, ale tiež by mali mať zapísané aj iné dôležité telefónne čísla, ako napríklad políciu, lekára či hasičov.