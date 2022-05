Projekt Zelené dni ponúkne mnoho aktivít súvisiacich s prírodou

Bratislava 10. mája (TASR) – Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) organizuje budúci týždeň (20. – 21. 5.) druhý ročník projektu Zelené dni, ktorý je zameraný na ochranu životného prostredia i zachovanie zelene v meste. Do projektu sa zaregistrovalo 12 neziskových organizácií z Bratislavského kraja, zapojiť do pripravovaných aktivít sa môže viac ako 300 dobrovoľníkov.



"Už druhý rok je príchod jari na Slovensku symbolom slobody, preto chceme opäť pozvať ľudí na užitočnú psychogygienu do prírody," pozýva PR manažérka BDC Michaela Bagalová.



Pomoc bude potrebná napríklad pri úprave záhrad v domovoch seniorov, výsadbe zelene v materských centrách či kosení, hrabaní a strihaní kríkov aj viniča vo vinohradoch. Naplánované je tiež čistenie a zber odpadkov popri Chorvátskom ramene, odstraňovanie náletových drevín i natieranie zábradlí.



Súčasťou Zelených dní budú tento rok aj oslavy 30. výročia sústavy Natura 2000, ktorá chráni najvzácnejšie rastliny a živočíchy v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR. "Dobrovoľníci budú v piatok 20. mája popoludní na Devíne pomáhať s realizáciou enviro hier pre deti, ako napríklad lovenie bezstavovcov či sledovanie hmyzu cez pozorovacie poháriky," približuje Bagalová.



Pripravená je aj novinka, a to možnosť zúčastniť sa v niektorých organizáciách na teambuildingoch, ako opekanie či grilovanie. V ponuke je tiež možnosť užiť si výhľad z hradnej skaly na Devíne v 5. stupni ochrany prírody, ktorá nie je verejnosti bežne prístupná.



BDC vytvorilo projekt Zelených dní pri príležitosti viacerých environmentálnych dní, ktoré si v máji pripomíname. Okrem starostlivosti o životné prostredie je úlohou projektu aj zvýšenie záujmu verejnosti o zelené lokality v hlavnom meste a okolí. Program Zelených dní spolu s možnosťou registrácie je na webovej stránke www.dobrovolnictvoba.sk