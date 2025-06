V Bratislave oslavujú Medzinárodný deň Dunaja sobotným piknikom

Bratislava 28. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) oslavuje Medzinárodný deň Dunaja sobotným piknikom v Ekocentre Čunovo v Bratislave. Jeho programom chce vzdať hold druhej najdlhšej európskej rieke. Pripravené sú interaktívne stanovištia a aktivity, nechýbajú však ani stánky s lokálnymi produktami. Informuje o tom BSK na svojom webe.



„Dunaj nie je len zdrojom pitnej vody, domovom vzácnych druhov fauny a flóry, ale aj spájajúcim prvkom medzi ľuďmi a národmi. Práve toto prepojenie a spolupatričnosť chceme osláviť pri spoločnom pikniku. Pretože tak, ako rieka spája krajiny, tak náš piknik spojí všetkých milovníkov prírody,“ pozýva BSK.



Návštevníci sa môžu napríklad stať záchranárom s civilnou ochranou a dobrovoľným hasičským zborom. Vyskúšať si môžu poskytnutie prvej pomoci, čaká ich krátky kurz s praktickými ukážkami na figurínach, kde sa naučia základy umelého dýchania či záchrany topiaceho sa. Spolu so Slovenským rybárskym zväzom môžu obdivovať poklady Dunaja a zblízka spoznať živé ryby obývajúce Dunaj vrátane vzácneho jesetera malého. Preskúmajú tiež tajomstvá dunajského dna, od ílovitých sedimentov cez jemný piesok po hrubozrnný štrk. Pripravený je tiež infostánok o ochrane riek. V rámci večerného programu nebude chýbať premietanie filmu, panelová diskusia či hudba. Podujatie trvá od 14.00 do 21.00 h.



Medzinárodný deň Dunaja pripomína podpísanie dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní tejto mohutnej rieky, ktorá spája desať krajín a jej povodie zasahuje až do 17 štátov. Pre Slovensko je Dunaj mimoriadne dôležitý, odvodňuje až 96 percent jeho územia a predstavuje nenahraditeľný prírodný poklad, ktorý treba chrániť.