V Bratislave otvárajú bezpečné miesto pre LGBTI+ ľudí

Bratislava 27. februára (TASR) - V Bratislave otvára Iniciatíva Inakosť vo štvrtok Komunitné a integračné centrum In. Má byť bezpečným priestorom pre LGBTI+ ľudí a ich blízkych, ktorí v ňom nájdu potrebnú psychologickú, sociálnu i právnu pomoc. Pri tejto príležitosti zároveň odhalili na Zámockej ulici pamätnú tabuľu Jurajovi Vankuličovi a Matúšovi Horváthovi, ktorí prišli o život pred Teplárňou v októbri 2022.



"Komunitné a integračné centrum nevzniklo ľahko, nevzniklo vďaka podpore štátu, ale napriek jeho krokom. V čase, keď vláda systematicky vytláča LGBTI+ ľudí na okraj spoločnosti, keď ich základné práva nie sú chránené, ale, naopak, ohrozené, je tento priestor nevyhnutnosťou," skonštatoval na tlačovej konferencii riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko.



Nové centrum má byť miestom, kde LGBTI+ ľudia nájdu psychologickú, právnu a sociálnu pomoc a podporu. Priestorom, kde sa budú môcť cítiť sami sebou, bez strachu a odsudzovania. Taktiež bezpečným priestorom v krajine, ktorá im to nevie zaručiť. Iniciatíva pritom poukazuje na zhoršovanie kvality života i psychického zdravia LGBTI+ ľudí, a to aj vďaka šíriacej sa nenávisti, ktorú v spoločnosti vytvárajú svojimi slovami i reakciami aj politici. Do pozornosti dáva dvojnásobný dopyt po psychologickej podpore, trojnásobný nárast po právnej pomoci i 50-percentný nárast o sociálnu pomoc za posledný rok.



Na Zámockej ulici, blízko bývalého podniku Tepláreň, zároveň pribudla pamätná tabuľa pripomínajúca tragické udalosti spred viac ako 2,5 roka. Má byť odkazom, že ľudia nezabúdajú ani na konkrétnych ľudí, ich životy a príbehy, ktorí tam zahynuli. Podľa Romana Samotného z iniciatívy je to dôležitá historická stopa i pripomienka toho, aby sa neopakovali chyby a nevracali sme sa k nenávisti, ktorá zabíja.



Pomoc i podporu našla iniciatíva v samospráve. Matej Vagač, starosta Starého Mesta, na území ktorého sa nové centrum aj pamätná tabuľa nachádzajú, odkázal, že mestská časť bude vždy otvorená inakosti, rešpektu a láskavosti napriek všetkým rozdielom. "Nech je pamätná tabuľa večným mementom, ale aj záväzkom, že sme tu jeden pre druhého. A nikdy nebudeme mlčať, keď bude ktokoľvek v našej spoločnosti ohrozený," poznamenal Vagač. Viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová LGBTI+ komunite popriala, aby od ľudí okolo nej, ale aj na najvyšších miestach dostávali slová, ktoré upokojujú a vyjadrujú rešpekt.



Iniciatíva Inakosť zároveň otvára diskusiu o tom, ako vytvoriť spoločnosť, v ktorej si budú všetci rovní, v dôstojnosti a právach, a ako zaistiť, aby všetci našli pomoc, keď ju potrebujú. Spúšťa však aj verejnú zbierku pre komunitné a integračné centrum, keďže financie na poradenstvo a podporu jej vydržia len do júla. Potom hrozí výrazné obmedzenie služieb a prepustenie ľudí, ktorí ich poskytujú. Dôvodom sú aj kroky štátu voči projektom, organizáciám a iniciatívam z tejto oblasti.