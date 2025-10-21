< sekcia Regióny
V Bratislave otvárajú centrum architektúry
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) otvára v stredu (22. 10.) v hlavnom meste prvé centrum architektúry TU-BA (Tu sa tvorí Bratislava). Nachádza sa v parteri na rohu Štúrovej a Medenej ulice, ktorý prešiel modernizáciou. Ide o fyzické miesto i platformu pre mestské plánovanie a rozvoj, ako aj vzdelávanie. Na utorňajšej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia MIB a magistrátu.
„V tomto priestore sa určite všetci na všetkom nezhodneme. Sme si vedomí, že budovať kritickú, otvorenú diskusiu nebude ľahké,“ skonštatovala riaditeľka MIB Petra Marko. V TU-BA chcú preto kultivovať kritický a zároveň rešpektujúci dialóg v témach rozvoja mesta, ktorý je potrebný, a z priestoru vytvoriť aktívnu a angažovanú platformu pre diskusie, plány a vízie, ktoré budú Bratislavu posúvať dopredu.
V novom centre sa majú aj v spolupráci s inými organizáciami a programovými partnermi konať pravidelne výstavy, prednášky, workshopy, prezentácie, premietania filmov či vzdelávania o urbanizme, architektúre či mestotvorbe. Otvorené bude sedem dní v týždni a pre všetkých, teda samosprávy, súkromný a tretí sektor, ako aj odbornú i širokú verejnosť. Program v stredu podvečer otvorí diskusia MIB Talk onájomnom bývaní.
Medzi podporovateľmi či patrónmi centra sú aj developerské spoločnosti, medzi programových partnerov patria akademické inštitúcie, odborné združenia či kultúrne organizácie. Hlavnými odbornými partnermi sú Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) a Útvar hlavného architekta mesta Bratislava.
Prínos centra, nielen však v súvislosti s prípravou nového územného plánu, vidí aj hlavný architekt mesta Juraj Šujan. Podľa neho je nielen územné plánovanie, ale celá tvorba mesta otázkou celospoločenského záujmu obyvateľov. Má byť akousi celospoločenskou dohodou predovšetkým obyvateľov. „Táto dohoda sa tvorí jednak na základe participácie na územnoplánovacích dokumentoch, ale aj na základe voľnejších diskusií o možnom smerovaní a rozvoji mesta. A tieto diskusie majú ďaleko lepší dosah a kultivovanejšiu podobu, keď sa odohrávajú vo fyzickom priestore než online,“ povedal pre TASR Šujan.
Za dôležitý míľnik pre Bratislavu ho považuje aj predseda ISKA Iľja Skoček. „Myslím si, že cieľom tohto priestoru, je kultivovať prostredie, v ktorom žijeme, kultivovať diskusiu. Myslím si, že toto je ideálne miesto, aby sa tá diskusia preniesla z digitálneho sveta do živých debát a diskusií,“ podotkol Skoček.
MIB v minulosti viackrát ubezpečil, že transparentnosť bude zachovaná. Zdôraznil, že finančnou podporou nevzniká nijaký nárok na zásahy do obsahu programu žiadnemu podporovateľovi. Reagoval tak na obavy z možného zasahovania zo strany developerov. Diskusia so súkromným sektorom je nutná a užitočná, avšak podľa MIB rozhodne neznamená, že územné plánovanie sa bude riadiť záujmami developerov.
MIB poukazuje, že podobné centrá majú takmer všetky hlavné mestá v Európe, ako Praha, Viedeň, Londýn, Kodaň či Paríž.
