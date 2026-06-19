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V Bratislave otvárajú v sobotu mestské kúpalisko Tehelné pole

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Snímka z kúpaliska Delfín. Foto: TASR - Pavel Neubauer

K dispozícii v lete je aj Mestská plaváreň Pasienky.

Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Mestská Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava otvára v sobotu (20. 6.) ďalšie kúpalisko, a to Tehelné pole. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Pridá sa k už otvoreným kúpaliskám Krasňany, Lamač, Delfín, Mičurín a k rekreačnému areálu Zlaté piesky,“ približuje mestská organizácia. K dispozícii v lete je aj Mestská plaváreň Pasienky.

V správe mestskej organizácie STaRZ sú letné kúpaliská Rosnička v Dúbravke, Tehelné pole v Novom Meste, Lamač v Lamači, Rača a Krasňany v Rači, Mičurin v Starom Meste a Delfín a prírodné kúpalisko Zlaté piesky v Ružinove.
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