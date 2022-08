V Bratislave otvárajú výstavu Archeológovia na stavbe Mosta SNP

Bratislava 26. augusta (TASR) - Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum (SNM – AM) otvára v piatok o 16.00 h novú výstavu Archeológovia na stavbe Mosta SNP v Bratislave. Výstavný projekt pri príležitosti 50. výročia otvorenia Mosta SNP bude prístupný pre verejnosť od 27. augusta do 31. decembra tohto roka v priestoroch múzea na Žižkovej ulici 12 v Bratislave. TASR o tom informovala vedúca centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová.



V súvislosti so zámerom vybudovať v Bratislave druhý most cez Dunaj sa realizoval archeologický výskum na trase plánovanej stavby. Preskúmané bolo tzv. západné suburbium, nachádzajúce sa medzi západnými hradbami stredovekého mesta a hradným kopcom, teda bývalé Rybné námestie a priľahlé časti ulíc Žižkova, Židovská, Kapucínska až po Suché Mýto. Prostredníctvom tohto výskumu sa podarilo zachrániť torzo hmotných pamiatok po obyvateľoch zaniknutej rázovitej štvrti starej Bratislavy.



Výstava kurátora archeologických zbierok múzea Vladimíra Turčana predstavuje archeologické nálezy uchovávané v zbierkach SNM – AM, ktoré sú svedectvom života tejto časti mesta v stredoveku a vo včasnom novoveku. "Za najcennejšie nálezy zo záchranného výskumu môžeme považovať napríklad kuchynskú a stolovú keramiku z domácností v Podhradí, drevené lyžice vzácne tým, že drevo ako materiál sa v našich podmienkach bežne nezachováva, kachlice z pecí bohatších domácností Podhradia, ostrohy ako doklady chovu a využitia koní a podobne," priblížil Turčan. Podľa jeho slov návštevníci výstavy uvidia aj vyše 100 rokov staré pohľadnice, ktoré dokumentujú pôvodnú zástavbu Podhradia.



"Ide o atraktívnu tému, ktorá predstavuje nielen pamätníkom, ale najmä mladej generácii dnes už nejestvujúcu časť historického centra Bratislavy. Pre všetkých záujemcov je k výstave na september pripravené sprievodné podujatie s názvom Most SNP," doplnil riaditeľ SNM – Archeologického múzea Juraj Bartík.