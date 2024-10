V Bratislave otvoria prvý CheckPoint na HIV, syfilis a hepatitídu C

Bratislava 1. októbra (TASR) - Na Pražskej ulici v Bratislave sa od stredy (2. 10.) budú môcť ľudia bezplatne a anonymne otestovať na HIV, syfilis a hepatitídu C. Združenie HIV/AIDS Slovensko tam vo svojom komunitnom centre otvára prvý testovací CheckPoint HIV. Testovať sa tam bude dať každú stredu popoludní. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ združenia Ján Koller.



Cieľom testovania je podľa organizácie zistiť prítomnosť protilátok v krvi, čo indikuje, či bol človek infikovaný vírusmi alebo sexuálne prenosným ochorením. Testovanie prebieha odberom malého množstva krvi k prsta. Odber trvá pár sekúnd a výsledky sú zvyčajne do 15 minút. "Pravidelné testovanie je najlepším spôsobom, ako chrániť svoje zdravie. Testovanie na HIV je rovnako dôležité, ako akékoľvek iné preventívne vyšetrenie," uviedol Koller.



Združenie pripomína, že aj keď je HIV stále nevyliečiteľné ochorenie, je v súčasnosti dobre liečiteľné. Čím skôr sa u človeka zistí HIV pozitivita, tým skôr môže začať s liečbou, tvrdí. "Dodržiavaním liečby a pravidelnými lekárskymi kontrolami je možné dosiahnuť nedetekovateľnú, teda nezistiteľnú vírusovú nálož a človek s HIV už následne nepredstavuje žiadne riziko. Liečba totiž 'uspí' vírus v tele človeka," skonštatovalo HIV/AIDS Slovensko.



Zároveň poukazuje na nárast počtu ľudí s pohlavnými chorobami. Týka sa to najmä syfilisu. Pred týmto infekčným ochorením sa podľa združenia dá účinne chrániť. Šíri sa nechráneným pohlavným stykom a aj kontaktom s infikovanou ranou či vyrážkou. "Ak má človek podozrenie, že prišiel s týmto ochorením do kontaktu, prípadne má príznaky, je potrebné dať sa čo najskôr otestovať. Včasná diagnostika a liečba totiž zabráni progresu ochorenia a jeho prípadným komplikáciám," priblížila organizácia.