V Bratislave otvoria výstavu E. Mészárosovej Ženy v SNP
Vernisáž výstavy, na ktorej autorka predstavuje príbehy odvážnych žien zapojených do Povstania, sa uskutoční v stredu o 18.00 h v Station Contemporary Art Gallery v Petržalke.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) je jednou z morálne najcennejších udalostí našich dejín. Uvádza to bratislavská galéria Station k výstave Ženy v SNP, ktorá odprezentuje diela vizuálnej umelkyne Eriky Mészárosovej. Vernisáž výstavy, na ktorej autorka predstavuje príbehy odvážnych žien zapojených do Povstania, sa uskutoční v stredu o 18.00 h v Station Contemporary Art Gallery v Petržalke.
Mészárosovej témou je zviditeľňovanie žien v SNP. „A zvýtvarňovanie ich hlasu a skúsenosti - nehrdinskej konkrétnej, prirodzenej a autentickej. Vo svojich poetických umeleckých dielach sa pokúša zazdieľať a prežiť jedinečný ľudský - špecificky ženský príbeh, vnoriť sa doň, dotknúť sa ho, ‚odšľapať si ho‘ alebo ho ochutnať,“ uvádza k výstave jej kurátorka Petra Hanáková. Výstava prezentuje súbor tzv. efemérnych pamätníkov, ktoré umelkyňa vytvorila v rokoch 2019 až 2024 ako umelecký hold ženám, ktorých hrdinstvo história prehliadla.
Galéria Station spresňuje, že na výstave, ktorá je vyvrcholením autorkinej práce o HERstoriesSNP, umelkyňa predstaví a galerijne „zinscenuje“ povstalecké „príbehy“ troch žien rôznou skúsenosťou zaangažovaných do Povstania.
„Som presvedčená, že vo svetle dnešných spoločenských kríz - vojny, radikalizácie, mizogýnie - potrebujeme nové príklady odvahy a solidarity. Verím, že zabudnuté príbehy statočných žien sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a že umenie je spôsob, ako ich doň opäť vrátiť,“ dodáva Mészárosová.
Výstava potrvá do 14. septembra. Jej súčasťou je bohatý sprievodný program. Autorka k nej pripravila komentované prehliadky, tematické prechádzky po stopách partizánok v Bratislave, tvorivé dielne pre deti, mládež a seniorov.
