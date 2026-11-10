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V Bratislave otvoria výstavu o vzťahu človeka k spoločnosti

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Výstava potrvá od 12. novembra do 25. februára 2027 a dostupná bude každý pondelok, utorok a štvrtok od 14.00 do 18.00 h.

Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - V Bratislave v utorok o 17.00 h otvorí Dizajn štúdio Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) medzinárodnú výstavu Space to Space. Zaoberá sa otázkou vzťahu človeka k prostrediu, spoločnosti a technológiám. TASR o tom informovala Alena Pastorková z úseku komunikácie a podpory ÚĽUV s tým, že výstava prostredníctvom tvorby študentov a mladých dizajnérov prepája rozmanité pohľady na fyzické prostredie, materiály a spôsoby ich využívania cez sociálne vzťahy a potreby človeka až po digitálne technológie a predstavy o možných budúcnostiach.

Bratislavská prezentácia nadväzuje na rovnomenný výstavný projekt uvedený v máji na 15. ročníku Algarve Design Meeting v portugalskom meste Faro. Pozornosť venuje ekologickým a spoločenským výzvam, udržateľnosti, novým formám spolužitia i možnostiam technologických inovácií. „Pomocou produktového, grafického či multimediálneho dizajnu a experimentálnej tvorby otvára diskusiu o našom vzťahu k planéte a k svetom, ktoré ešte len vznikajú,“ uviedla Pastorková.

Priblížila, že kurátormi výstavy sú Elena Farkašová a Zuzana Tončíková z Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a Vít Jakubíček z Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Výstava potrvá od 12. novembra do 25. februára 2027 a dostupná bude každý pondelok, utorok a štvrtok od 14.00 do 18.00 h.
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