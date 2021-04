V Bratislave otvorili botanickú záhradu i zoo, sprístupnia aj múzeum

Bratislava 19. apríla (TASR) – V Bratislave v pondelok otvorili opäť pre verejnosť zoologickú záhradu a botanickú záhradu. Návštevníci sa pri vstupe budú musieť preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. V utorok (20. 4.) ohlásili otvorenie Múzeum mesta Bratislavy a Galéria mesta Bratislavy.



"Ďakujeme za podporu v časoch izolácie a naozaj veľmi sa na vás tešíme," adresovala na sociálnej sieti návštevníkom bratislavská zoo. Botanická záhrada Univerzity Komenského (UK) na webe informuje, že svoje brány otvára v obmedzenom režime a za dodržiavania prísnych hygienických podmienok. Aktuálne bude sprístupnený len vonkajší areál. Do záhrady bude mať zakázaný vstup každý s akýmikoľvek príznakmi respiračných chorôb. V areáli bude nutné dodržiavať minimálne dvojmetrové rozstupy. "Vstúpiť do areálu je možné len s rúškom, alebo iným vhodným prekrytím dýchacích ciest. Rúško je možné zložiť v odľahlejších častiach záhrady, a to iba v tom prípade, ak nie je v dosahu minimálne 20 metrov žiaden návštevník z inej skupiny alebo zamestnanec botanickej záhrady," spresňuje vedenie Botanickej záhrady UK.



Múzeum mesta Bratislavy na svojom webe informuje, že svoje tematické múzeá otvorí od utorka. Hoci spravuje 11 múzeí, z hľadiska nepriaznivej finančnej situácie otvára len vybrané expozície. Obľúbená Michalská veža v centre hlavného mesta je uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie. Verejnosť môže od utorka navštíviť Starú radnicu – Múzeum dejín mesta s výstavami, Apponyiho palác – Múzeum historických interiérov a Múzeum vinohradníctva. Otvára sa aj Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach a Múzeum J. N. Hummela. Sprístupnený bude aj Hrad Devín, zatiaľ však len jeho areál.



Galéria mesta Bratislavy od utorka otvára svoje brány pre verejnosť. Postupné otváranie od utorka ohlásila aj Slovenská národná galéria a od pondelka Slovenské národné múzeum.



Od pondelka platia nové výnimky zo zákazu vychádzania. Cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu je možná aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania. Navštíviť možno obchody, múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady, plavárne. Otvárajú sa kurzy autoškoly, umožnili sa návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk. Väčšina nových výnimiek je podmienená negatívnym testom na ochorenie COVID-19.