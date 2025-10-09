< sekcia Regióny
V Bratislave otvorili kaderníctvo pre onkologických pacientov
Otvoril ho Národný onkologický ústav a je bezplatné.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave otvára onkologické kaderníctvo. Pre pacientov bude dostupné priamo v budove ústavu a zadarmo. Aktuálne je kaderníctvo otvorené jeden deň v týždni a počas pilotného štvordňového otvorenia jeho služby využilo prvých 43 pacientov. Zástupcovia ústavu o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Kaderníctvo „Krása v čase boja“ ponúka citlivé oholenie hlavy pri vypadávaní vlasov, prvý strih po ich opätovnom narastení, úpravu vlasov počas hospitalizácie, kreslenie obočia a tiež starostlivosť o parochne zo živých vlasov.
„Ženy tu môžu zažiť prvé strihanie, ktoré je často veľmi emotívne, ale v takom bezpečnom priestore, ktoré ich nesúdi, kde sa ich nikto nepýta zbytočné otázky. Ponúka aj masáž hlavy pre ľudí, ktorí napríklad nemajú vlasy. Je to veľmi relaxačné, zvyšuje to oxytocín, takže to je veľmi prospešné. Keď rastú nové vlasy, tak si ich môžete dať upraviť. Takže je to starostlivosť navyše a pacientom dokáže pripomenúť, že možno raz ešte bude fakt lepšie a že nie sú len onko-pacienti, ale sú to stále ľudia so všetkou svojou človečinou,“ priblížila psychologička z NOÚ Veronika Ujlaky Strapková.
Riaditeľ ústavu Tomáš Alscher vysvetlil, že za vznikom projektu stojí spätná väzba od pacientov. „Dostávali sme feedback od pacientov, ktorí sa častokrát stretávali s potrebou alebo teda s požiadavkou na to, že nevedeli nájsť dostupný kadernícky salón alebo kaderníčku, ktorá by bola ochotná ich ostrihať počas aktívnej liečby. Pretože je tam určitá obava, určitý predsudok zo strany pracovníkov, čo je samozrejme pochopiteľné, pretože je to pre nich nie niečo, čo je úplne bežné, takže sme si uvedomovali, že toto je naozaj závažný problém,“ ozrejmil.
Okrem toho NOÚ pacientom ponúka aj starostlivosť o pleť, ktorá je počas liečby často dehydratovaná a citlivá. Nemocnicu preto navštevuje dobrovoľníčka, kozmetička, ktorá pacientom bezplatne poskytuje jemnú masáž tváre a hydratáciu pomocou masiek a sér. Pacienti tiež pri nástupe na hospitalizáciu od septembra dostávajú kozmetický balíček.
NOÚ informovalo aj o ďalších projektoch, ktorými sa pacientom snaží zvýšiť komfort. V tomto roku napríklad vybudovalo detské ihrisko pre deti pacientov, ktoré prichádzajú za svojimi blízkymi alebo čakajú na rodičov počas vyšetrení. Ústav otvára aj pacientsku zónu, ktorá ponúka priestor na relax, čítanie, spoločenské hry či stretnutia s rodinou.
Kaderníctvo „Krása v čase boja“ ponúka citlivé oholenie hlavy pri vypadávaní vlasov, prvý strih po ich opätovnom narastení, úpravu vlasov počas hospitalizácie, kreslenie obočia a tiež starostlivosť o parochne zo živých vlasov.
„Ženy tu môžu zažiť prvé strihanie, ktoré je často veľmi emotívne, ale v takom bezpečnom priestore, ktoré ich nesúdi, kde sa ich nikto nepýta zbytočné otázky. Ponúka aj masáž hlavy pre ľudí, ktorí napríklad nemajú vlasy. Je to veľmi relaxačné, zvyšuje to oxytocín, takže to je veľmi prospešné. Keď rastú nové vlasy, tak si ich môžete dať upraviť. Takže je to starostlivosť navyše a pacientom dokáže pripomenúť, že možno raz ešte bude fakt lepšie a že nie sú len onko-pacienti, ale sú to stále ľudia so všetkou svojou človečinou,“ priblížila psychologička z NOÚ Veronika Ujlaky Strapková.
Riaditeľ ústavu Tomáš Alscher vysvetlil, že za vznikom projektu stojí spätná väzba od pacientov. „Dostávali sme feedback od pacientov, ktorí sa častokrát stretávali s potrebou alebo teda s požiadavkou na to, že nevedeli nájsť dostupný kadernícky salón alebo kaderníčku, ktorá by bola ochotná ich ostrihať počas aktívnej liečby. Pretože je tam určitá obava, určitý predsudok zo strany pracovníkov, čo je samozrejme pochopiteľné, pretože je to pre nich nie niečo, čo je úplne bežné, takže sme si uvedomovali, že toto je naozaj závažný problém,“ ozrejmil.
Okrem toho NOÚ pacientom ponúka aj starostlivosť o pleť, ktorá je počas liečby často dehydratovaná a citlivá. Nemocnicu preto navštevuje dobrovoľníčka, kozmetička, ktorá pacientom bezplatne poskytuje jemnú masáž tváre a hydratáciu pomocou masiek a sér. Pacienti tiež pri nástupe na hospitalizáciu od septembra dostávajú kozmetický balíček.
NOÚ informovalo aj o ďalších projektoch, ktorými sa pacientom snaží zvýšiť komfort. V tomto roku napríklad vybudovalo detské ihrisko pre deti pacientov, ktoré prichádzajú za svojimi blízkymi alebo čakajú na rodičov počas vyšetrení. Ústav otvára aj pacientsku zónu, ktorá ponúka priestor na relax, čítanie, spoločenské hry či stretnutia s rodinou.