V Bratislave otvorili komunitný psychiatrický stacionár
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) rozširuje svoje pracovisko o komunitný psychiatrický stacionár. Slúžiť bude na doliečenie pacientov, ktorí si prešli duševným ochorením a po liečbe si ich stav vyžaduje rehabilitáciu pod dohľadom odborníkov. Nové pracovisko bolo vybudované z prostriedkov plánu obnovy v celkovej sume 504.000 eur. V utorok ho v nemocnici v Starom Meste slávnostne otvorili aj za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD).
„Otvorenie komunitného psychiatrického stacionára v Univerzitnej nemocnici Bratislava je dôležitým krokom k modernejšej a dostupnejšej starostlivosti o duševné zdravie. Táto oblasť je pre mňa jednou z kľúčových, na rozvoj ktorých kladiem najväčší dôraz. Práve takéto zariadenia pomáhajú pacientom zvládať náročné životné situácie bez potreby dlhodobej hospitalizácie a zároveň im umožňujú zostať v prirodzenom domácom prostredí. Budujeme sieť komunitných služieb, ktoré posilnia prevenciu, liečbu, ale aj návrat ľudí s duševnými ťažkosťami do každodenného života. Osem komunitných psychiatrických stacionárov sme už vybudovali a ďalšie tri projekty sa aktuálne realizujú,“ povedal minister.
Psychosociálna rehabilitácia, psychoterapia, sociálna pomoc a poradenstvo prepojené s biologickou liečbu psychických porúch, majú významnou mierou pomôcť ľuďom s psychickou poruchou pri návrate do aktívneho života. Táto pomoc bude adresná, individualizovaná a podľa potreby poskytovaná aj v prirodzenom prostredí pacienta. Hlavným cieľom je udržať pacientov funkčných, samostatných a čo najviac sebestačných v ich bežnom živote, čím sa minimalizuje riziko opätovnej hospitalizácie, inštitucionalizácie a podporí sa ich plnohodnotné začlenenie do bežného života s čo najvyššou kvalitou života.
„Komunitný psychiatrický stacionár vnímam ako bezpečné miesto pre pacientov, ktorí si prešli náročnou liečbou a potrebujú ešte pomoc odborníkov na úplne zaradenie sa do bežného života,“ povedal riaditeľ UNB Alexander Mayer. „Tento stacionár smeruje k vyššiemu stupňu rehabilitácie, jej cieľom je návrat pacienta do pracovného života. Komunitný stacionár bude mať prah nastavený nízko, jeho cieľom bude udržať človeka s psychickou poruchou síce s podporou, ale v jeho prirodzenom sociálnom prostredí,“ dodala prednostka Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB Ľubomíra Izáková.
UNB podotkla, že otvorenie stacionára predstavuje prelomovú udalosť v starostlivosti o duševné zdravie v bratislavskom regióne a v širšom vnímaní na Slovensku. Jeho otvorením sa Bratislava stáva jedným z prvých miest, ktoré prináša takúto inštitúciu, zameranú na komplexné doliečenie a rehabilitáciu pacientov s psychickými poruchami.
