V Bratislave otvorili Medzinárodnú výstavu modelových železníc

Bratislava 17. mája (TASR) - Múzeum dopravy v Bratislave, pobočka Slovenského technického múzea v Košiciach, otvorilo v piatok Medzinárodnú výstavu modelových železníc. Prezentuje železničné modely v mierke H0. Podujatie dokumentuje spoluprácu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) v rámci záujmových aktivít európskeho združenia FISAIC, medzinárodnej federácie pre kultúru a voľný čas železničiarov. Na akcii sa zúčastňujú okrem domácich nadšencov modelovej železnice aj železniční modelári z Česka, zo Španielska, z Francúzska, Nemecka či Maďarska.



Výstava ponúka pohľad do sveta detailne vypracovaných modelov železníc, historických vlakov, ale aj nádherných krajiniek. Podľa organizátorov ide o stretnutie komunity európskych železničiarov, ktorá zdieľa spoločnú lásku k železnici a modelárstvu. "Tieto aktivity umožňuje medzinárodná železničná organizácia FISAIC, ktorá funguje vďaka spolupráci európskych železničných správ už viac ako 70 rokov," dodávajú ŽSR, ktoré majú v tejto organizácii zastúpenie aj v sekcii Film a video.



Krásy a zaujímavosti železnice v zmenšenej mierke si môžu návštevníci Múzea dopravy v Bratislave pozrieť do 19. mája. Výstava je otvorená od 10.00 do 18.00 h a v sobotu (18. 5.) počas Noci múzeí a galérií do 21.00 h.