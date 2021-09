V Bratislave otvorili novú autobusovú stanicu na Mlynských nivách

Na snímke zľava predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, primátor Bratislavy Matúš Vallo, generálny riaditeľ HB Reavis René Popik a generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant počas symbolického odovzdania novej bratislavskej Autobusovej stanice Nivy 30. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 30. septembra (TASR) - V Bratislave vo štvrtok otvorili novú autobusovú stanicu v komplexe Nivy na Mlynských nivách. Developer HB Reavis ju ráno symbolicky odovzdal dopravcovi Slovak Lines, ktorý ju má prevádzkovať najbližších 40 rokov. Vo štvrtok sprístupnili verejnosti aj nákupné centrum so zelenou strechou a otvorili aj prvú cyklovežu v hlavnom meste.povedal generálny riaditeľ HB Reavis Slovakia René Popik. Mestu Bratislava a Bratislavskému kraju podľa jeho slov odovzdávajú moderný autobusový terminál najvyšších európskych štandardov.Generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant povedal, že majú bohaté skúsenosti so spravovaním autobusovej stanice a verí, že sa pretavia aj do prevádzkovania nového terminálu.priblížil. Verí, že stanica na Mlynských nivách nebude len modernou, ale pomôže aj zvýšiť počet cestujúcich vo verejnej hromadnej doprave.Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba podotkol, že autobusová stanica je vstupnou bránou do hlavného mesta i Bratislavského kraja.vyhlásil. Dúfa, že sa aj vďaka tomu stane cestovanie autobusmi o niečo kultúrnejšie a ľudia začnú viac využívať verejnú dopravu. V kraji totiž obyvatelia využívajú na prepravu predovšetkým svoje autá.spresnil. Droba vyjadril potešenie, že sa už netreba za autobusovú stanicu v Bratislave hanbiť.Primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že nie je ťažké nájsť desať rozdielov medzi starou a novou stanicou.skonštatoval. Víta, že sa podarilo s developerom dohodnúť a dosiahnuť v projekte zlepšenie týkajúce sa chodníkov, cyklociest, zelene či zachovania počtu parkovacích miest v okolí.povedal Vallo. Deklaroval zároveň snahu v spolupráci so štátom dosiahnuť premenu aj na železničnej hlavnej stanici.Projekt komplexu Nivy, ktorý sa začal budovať v roku 2017, je okrem spomínaného medzinárodného autobusového terminálu aj kombináciou nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Zelená strecha ponúkne bežeckú dráhu, zóny na cvičenie či piknik, komunitnú záhradu aj detské ihriská. Pri budove bude fungovať aj prvá automatizovaná parkovacia cykloveža v Bratislave.