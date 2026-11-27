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V Bratislave otvorili novú štátnu karanténnu stanicu pre zvieratá
Jej kapacita je 35 psov a 24 mačiek alebo iných spoločenských zvierat, v závislosti od plemena alebo veľkosti.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Na Poliankach v Bratislave otvorili v piatok novú štátnu karanténnu stanicu. Jej kapacita je 35 psov a 24 mačiek alebo iných spoločenských zvierat, v závislosti od plemena alebo veľkosti. V prevádzke bude od 1. decembra. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Vnuk. Po Veľkom Krtíši, Spišskej Novej Vsi a Martine ide o štvrtú štátnu karanténnu stanicu na Slovensku.
Do stanice budú umiestňované najmä zvieratá, ktoré boli odobraté z nevhodných podmienok. Vnuk priblížil, že do nej investovali viac ako 100.000 eur. „Nachádza sa v nej 28 kotercov vo vnútorných vykurovaných priestoroch a päť vonkajších kotercov pre psy väčšieho vzrastu,“ spresnil riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martin Chudý.
Bratislavská stanica bude najväčšia. „Často bol obrovský problém, kde zvieratá umiestniť. Museli nám aj pomáhať rôzne občianske združenia. Teraz sa táto kapacita výrazne zvyšuje. O zvieratá bude postarané, budú tiež veterinárne prehliadnuté,“ uviedol Chudý.
Karanténna doba je medzi 14 a 28 dňami. „Pri zvierati sa skúma aj to, či bolo vakcinované proti besnote. V prípade, že nebolo, zaočkujeme ho a minimálna doba karantény je potom 21 dní,“ spomenul riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava - mesto Miloš Mašlej. Zaočkované, začipované a skontrolované zvieratá po povinnej karanténe budú dávané na adopciu.
Chudý avizoval, že stanice v Martine i Veľkom Krtíši sa takisto rozširujú. „V roku 2027 by sme chceli otvoriť karanténnu stanicu na Záhorí,“ podotkol.
Do stanice budú umiestňované najmä zvieratá, ktoré boli odobraté z nevhodných podmienok. Vnuk priblížil, že do nej investovali viac ako 100.000 eur. „Nachádza sa v nej 28 kotercov vo vnútorných vykurovaných priestoroch a päť vonkajších kotercov pre psy väčšieho vzrastu,“ spresnil riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martin Chudý.
Bratislavská stanica bude najväčšia. „Často bol obrovský problém, kde zvieratá umiestniť. Museli nám aj pomáhať rôzne občianske združenia. Teraz sa táto kapacita výrazne zvyšuje. O zvieratá bude postarané, budú tiež veterinárne prehliadnuté,“ uviedol Chudý.
Karanténna doba je medzi 14 a 28 dňami. „Pri zvierati sa skúma aj to, či bolo vakcinované proti besnote. V prípade, že nebolo, zaočkujeme ho a minimálna doba karantény je potom 21 dní,“ spomenul riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava - mesto Miloš Mašlej. Zaočkované, začipované a skontrolované zvieratá po povinnej karanténe budú dávané na adopciu.
Chudý avizoval, že stanice v Martine i Veľkom Krtíši sa takisto rozširujú. „V roku 2027 by sme chceli otvoriť karanténnu stanicu na Záhorí,“ podotkol.