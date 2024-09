V Bratislave otvorili nový priestor pre športovcov

Bratislava 28. septembra (TASR) - V hlavnom meste pribudol nový moderný priestor pre športovcov. Mládežnícky futbalový klub Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino v sobotu otvoril novú budovu s modernizovaným a rozšíreným zázemím pre hráčov i realizačné tímy.



"Nová budova so šatňami pre hráčov a trénerov, telocvičňou, ako aj priestorom na rehabilitácie či rôzne vzdelávacie a komunitné aktivity bola postavená za sedem mesiacov," priblížil predseda klubu Radovan Rumanovič. Jej výstavbu podporil sumou vyše 970.000 eur Fond na podporu športu, na financovaní participovali i mestská časť Bratislava-Ružinov a Bratislavský samosprávny kraj. Rumanovič vyzdvihol aj príspevky darcov, sponzorov a rodičov, ktorí pomáhali aj pri samotnej výstavbe. "Bez dobrovoľníckej a finančnej pomoci rodičov a priateľov klubu by sme nezačínali už túto jesennú časť futbalovej sezóny v nových priestoroch," priznal Rumanovič.



Štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Ján Krišanda označil nové priestory najväčšieho mládežníckeho klubu v krajine za skvelú správu. "Je i ukážkou zmysluplnosti spolupráce, v tomto prípade medzi štátom, samosprávou, cirkvou, súkromnými darcami a rodičmi," uviedol.



Člen správnej rady Fondu na podporu športu a účastník OH 1992 v Barcelone Ján Záhončík zvýraznil význam skvalitňovania podmienok pre šport mládeže. "Osobne ma veľmi teší vidieť v dnešnej dobe športujúce deti a mládež, lebo z osobnej skúsenosti viem, že šport pomáha formovať osobnosť," doplnil.



Na slávnostnom otvorení a posvätení budovy, ktoré je súčasťou každoročného Otvorenia saleziánskeho diela na Trnávke, sa zúčastnili aj ďalší hostia vrátane predstaviteľov samosprávy.



SDM Domino je najväčší mládežnícky futbalový klub na Slovensku. Klub začínal v roku 1993 iba s 25 chlapcami a v súčasnosti má približne 550 členov. Rozdelení sú do 27 kategórií vrátane troch dievčenských tímov.