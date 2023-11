Bratislava 3. novembra (TASR) - V Bratislave otvorili prvé komunitné centrum pre ľudí s HIV. Jeho cieľom je nielen poskytovať podporu a pomoc ľuďom žijúcim s touto infekciou, ale aj šíriť osvetu a povedomie o HIV a iných sexuálne prenosných ochoreniach. TASR o tom informoval Ján Koller, riaditeľ občianskeho združenia HIV/AIDS Slovensko, ktoré stojí za vznikom centra.



"HIV/AIDS nie je len zdravotný, ale aj sociálny a morálny problém, ktorý sa týka celej spoločnosti. Na Slovensku je to stále téma, o ktorej sa veľmi nehovorí, prípadne o nej nemá verejnosť dostatočné informácie. Aj z toho následne vyplýva pretrvávajúca stigmatizácia či odsudzovanie ľudí s HIV, ktorí sú vystavení mnohokrát predsudkom či opovrhovaniu," vysvetlil.



Cieľom centra je proti stigmatizácii a diskriminácii bojovať. Podotkol, že je častá aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. "Nemôžeme zmeniť diagnózu HIV, ale môžeme zmeniť postoj k nej. Veríme, že každý má právo na rovnaké zaobchádzanie, ako aj prístup k zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na svoj HIV status," skonštatoval Koller.



Komunitné centrum má slúžiť ako bezpečné prostredie pre ľudí žijúcich s HIV na Slovensku. "Ponúkame pomoc, priestor na rozhovory či poradenstvo, ale tiež možnosť oddýchnuť si pri šálke kávy alebo čaju," priblížil riaditeľ. Otvorené je však aj pre ostatných. "Teda aj pre tých, ktorí by mohli prísť alebo prišli do kontaktu s touto problematikou a chcú sa o tejto téme dozvedieť viac. Rovnako je otvorené pre tých, ktorí by chceli v tejto oblasti pomôcť," doplnil.



Je tiež podľa neho miestom pre organizovanie prednášok, workshopov a ďalších podujatí na zvyšovanie povedomia a informovanosti o tejto problematike, vrátane prevencie šírenia HIV a iných sexuálne prenosných ochorení. Dodal, že centrum pripravuje tiež komunitné podujatia neformálnejšieho charakteru.