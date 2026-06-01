V Bratislave otvorili prvý ročník Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme
Podujatie organizuje Združenie spolkov dolnozemských Slovákov.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Na Lekárskej fakulte (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave otvorili v pondelok prvý ročník Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Jej cieľom je podporiť talentovaných mladých Slovákov žijúcich v zahraničí, rozvíjať ich záujem o vedu a výskum a zároveň posilňovať vzťahy medzi slovenskými komunitami v zahraničí. TASR o tom informovala hovorkyňa LF UK Lenka Stejskalová.
„Veda nepozná hranice, ale vytvára priestor na spoluprácu a výmenu skúseností. Verím, že akadémia študentom priblíži fascinujúci svet biomedicínskeho výskumu, pomôže rozvíjať ich potenciál a bude cennou skúsenosťou a inšpiráciou pre ich ďalšie vzdelávanie,“ skonštatoval dekan LF UK Juraj Payer.
Tohtoročnou témou akadémie je „Život a smrť bunky“. Týždňový odborný program je zameraný na praktickú laboratórnu výučbu, moderné biomedicínske metódy a stretnutia s odborníkmi z akademického prostredia. Študenti absolvujú laboratórne cvičenia zamerané na sledovanie poškodenia DNA, oxidačného poškodenia buniek, bunkového cyklu, cytotoxických účinkov či analýzu proteínov pomocou metódy Western blot.
Mladí vedci pochádzajúci zo slovenských gymnázií a stredných škôl z Maďarska, zo Srbska a z Rumunska (z Békešskej Čaby, Budapešti, Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Nadlaku, Kovačice a Bodonoša) navštívia aj Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA) Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK či Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK. V spolupráci s Bratislavským spolkom medikov sa naučia poskytovať prvú pomoc a získajú základné medicínske zručnosti. Výsledky svojej práce a skúsenosti odprezentujú na záverečnej konferencii.
Podujatie organizuje Združenie spolkov dolnozemských Slovákov pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s Ústavom lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK.
