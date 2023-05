V Bratislave otvorili výstavu 100 rokov rozhlasového vysielania v ČSR

Bratislava 5. mája (TASR) – Výstavu 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu otvorili vo štvrtok (4. 5.) v Galérii Českého centra v Českom dome v Bratislave. Prostredníctvom fotografií z archívu ponúka pohľad do života Československého/Českého rozhlasu, jeho minulosti aj súčasnosti. Výstava potrvá do 31. augusta.



Návštevníkom pripomenie, že rozhlasové vysielanie pre verejnosť v Československu odštartovalo 18. mája 1923 zo skautského stanu v Kbelích volaním Haló, haló, zde vysílací stanice Radiojournalu. "V Európe len BBC s pravidelným programom predbehla Radiojournal - to bol počiatočný názov Československého rozhlasu," približujú autori výstavy, ktorá na dvoch desiatkach panelov prezentuje archívne fotografie. Prostredníctvom nich môžu návštevníci nazrieť do života Československého/Českého rozhlasu, jeho minulosti aj súčasnosti.



"S využitím QR kódov je navyše možné vypočuť si autentické audio i videonahrávky z vysielania," dodáva České centrum s tým, že výstava okrem pripomienky významných rozhlasových udalostí ukazuje aj vysielaciu a prenosovú techniku a predstavuje rozhlas nielen ako inštitúciu so storočnou tradíciou, ale zároveň ako moderné verejnoprávne médium.



"Výstava 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu je súčasťou našich putovných programov. Po Bratislave sa predstaví aj v Piešťanoch, Košiciach a inde," hovorí riaditeľka Českého centra Bratislava Monika Koblerová k výstave, ktorá podľa jej slov aktuálne prebieha aj v Tel Avive a otvoria ju tiež v Mníchove a New Yorku.