V Bratislave otvorili výstavu fotografa J. Sedláka Vedľajší produkt

Bratislava 7. júna (TASR) - Vyše tridsiatku fotografií z rôznych ciest po Slovensku prezentuje na výstave v Stredoeurópskom dome fotografie (SEDF) v Bratislave fotograf, dokumentarista, pedagóg a autor publikácií o fotografii Jozef Sedlák. Monografickú výstavu pod názvom Vedľajší produkt otvorili (5. 6.) v Galérii Profil, kde potrvá do 7. júla.



Jozef Sedlák (1958) predstavuje autorskú výstavu digitálnych fotografií tzv. vedľajších produktov, ktoré vytvoril a pozbieral počas viac ako desiatich rokov práce na workshopoch a projektoch v hlavnom meste i v rámci Slovenska. "Sú to také vedľajšie produkty iných workshopov a iných cyklov, ktorým sa Jozef venoval. Je to surrealizmus každodennosti, ktorý ho vo fotografickom živote atakoval," povedala pre TASR kurátorka Silvia L. Čúzyová a pripustila, že ide aj o časozbernú výstavu. "Desať rokov trvalo, kým sa vyzbierali snímky," dodala.



Zaujímavý názov výstavy vymyslel sám dokumentárny fotograf, ktorý začínal ako konceptuálny tvorca a dlhé roky tiež vyučuje fotografiu na trnavskej univerzite. "Jozef Sedlák sa venuje iným cyklom, témam, workshopom so študentami, tieto fotografie vznikli ako vedľajší produkt iného pedagogického a fotografického života," podčiarkla Čúzyová.



Obrazový depozit reprezentuje časové obdobie od roku 2010 do 2024. "Zaznamenáva verejný priestor ako tvorivo-analytický priestor, vytvárajúci potenciál na interpretáciu hlbšej previazanosti obrazu na sociológiu, filozofiu, kulturológiu, súčasnú postmodernú estetiku," uvádza kurátorka k vystaveným fotografiám, ktoré "identifikujú verejný priestor ako metaforu, a v symbolike výpovedi sa autor nevyhýba bizarnosti, groteske, poetike kritického pohľadu".



Snímky a "postprodukty", ktoré sú výsledkom výberu zo širšej kolekcie fotografií, reflektuje póly, medzi ktorými Sedlákov záujem dlhoročne osciluje. "Medzi ´čistým´ dokumentom na jednej strane a jeho ´iniciačným´ záujmom o konceptuálnu fotografiu, alebo v tomto prípade o konceptuálny rozmer dokumentu, na strane druhej. Množstvo materiálu svedčí o neslabnúcom záujme autora o zbieranie paradoxov a ´surreálnych´ momentov," uzavrela Čúzyová.