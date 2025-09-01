< sekcia Regióny
V Bratislave peší sprievodcovia pomôžu deťom na priechodoch
Hlavné mesto rozširuje súbor opatrení, ktorými chce zvyšovať bezpečnosť ulíc, najmä v okolí bratislavských základných škôl (ZŠ).
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Hlavné mesto rozširuje súbor opatrení, ktorými chce zvyšovať bezpečnosť ulíc, najmä v okolí bratislavských základných škôl (ZŠ). Najnovšie prichádza s projektom peších sprievodcov na priechodoch pre chodcov. Pôjde o asistentov detí, ktorí im budú k dispozícii každý deň od 7.30 do 8.00 h. Pilotný projekt sa začal v pondelok pri troch školách, a to ZŠ Kulíškova, ZŠ Kalinčiakova a súkromnej ZŠ Edulienka. TASR o tom informovali z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).
„Na mnohých miestach pred školami pomáhajú s bezpečnosťou detí kolegovia z mestskej polície. Nemôžu však byť všade. Inšpirovaní trnavským projektom sme sa spojili s kolegami preventistami z Trnavy, ktorí pomohli nastaviť bratislavskej mestskej polícii systém fungovania,“ priblížila koordinátorka projektu Sandra Štasselová.
Kapacity na projekt uvoľnila mestská spoločnosť PAAS. Dôvodom je, že monitorovanie parkovania postupne prechádza pod automatizovaný systém, vďaka čomu získali pracovníci PAAS priestor venovať sa aj takýmto aktivitám. Do pilotného projektu boli vybrané tri školy v husto zastavaných častiach mesta s intenzívnou dopravou. Následne projekt vyhodnotia, pričom snahou bude zaradiť aj ďalšie lokality.
Projekt víta aj mestská polícia. Podľa jej hovorkyne Barbory Krajčovičovej sa snažia byť pri čo najväčšom počte škôl, avšak nie vždy dokážu zabezpečiť prítomnosť hliadok pri všetkých. Miesta, kde dozerajú na bezpečie detí, preto pravidelne obmieňajú. „Sme presvedčení, že sprievodcovia na priechodoch nás spoľahlivo doplnia a prispejú k zvýšeniu bezpečnosti v okolí škôl,“ podotkla Krajčovičová.
Opatrenie vo forme sprievodcov pri školách je súčasťou rozsiahleho projektu Mesto pre deti. Nie sú však novinkou, niektoré školy ich riešia vo vlastnej réžii. Príkladom sú Podunajské Biskupice, kde pri šiestich školských zariadeniach už tretí rok funguje projekt miestnej občianskej poriadkovej služby. Jej členovia, okrem iného, sprevádzajú v ranných hodinách deti na priechodoch pri školách.
