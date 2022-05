V Bratislave plánovali cez Dunaj odpaľovať golfové loptičky

Bratislava 3. mája (TASR) - V Bratislave sa malo cez víkend konať podujatie Dunaj Golf Challenge, počas ktorého plánovali cez rieku Dunaj odpaľovať golfové loptičky. Ľudia mali trafiť jeho opačný breh. Hoci organizátor deklaroval použitie ekologických loptičiek, Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) podujatie nepovolil. Pre TASR to potvrdil hovorca vodohospodárov Marián Bocák.



Organizátor požiadal SVP ako správcu vodného toku Dunaj a prevádzkovateľa vodnej cesty o stanovisko k povoleniu akcie. Bocák poukázal, že SVP pri vydávaní stanovísk zohľadňuje ochranu životného prostredia a bezpečnosť plavby na vodnej ceste.



Golfové loptičky použité na akcii mali byť bio-degradovateľné, aby sa v Dunaji rozložili a netvorili odpad, uviedol organizátor na webe. "Navrhovanú akciu považujeme za nevhodnú napriek tomu, že použité golfové loptičky sú rozložiteľné," povedal Bocák. Pokračuje, že aj krátka prítomnosť loptičiek v rieke predstavuje ohrozenie pre vodné živočíchy.



"Uskutočnenie akcie môže mať rušivý vplyv na ďalšie aspekty životného prostredia, prevádzku vodnej cesty i samotnú verejnosť, pohybujúcu sa na opačnej strane Dunaja," vysvetľuje Bocák. O nesúhlasnom stanovisku SVP bol usporiadateľ podujatia podľa neho upovedomený.



Podujatie je podľa iniciatívy Za živé rieky neúctou voči rieke a prírode. Dva dni po ôsmich hodinách pokusov by to znamenalo stovky loptičiek v rieke. "V čase, kedy sa všetci rozumní ľudia snažia upozorňovať na potrebu väčšej ochrany riek, urobiť podobnú akciu je asi podobná úroveň necitlivosti, ako keď sa konalo konské pólo na zamrznutom Štrbskom plese," podotkli environmentalisti. Riešením podľa nich nie je ani použitie rozložiteľných loptičiek.



Iniciatíva zároveň tvrdí, že presne v čase tejto zrušenej akcie má cez Slovensko preplávať nemecký profesor Andreas Fath, ktorý chce upozorniť na väčšiu ochranu riek, osobitne Dunaja.



Prvý ročník podujatia Dunaj Golf Challenge organizovala Slovenská golfová asociácia. Akcia sa mala konať v piatok (6. 5.) a cez víkend 7. až 8. mája.