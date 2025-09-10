< sekcia Regióny
V Bratislave plánujú v októbri otvoriť centrum architektúry TU-BA

Bratislava 10. septembra (TASR) - Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje v októbri otvoriť v hlavnom meste prvé centrum architektúry TU-BA (Tu sa tvorí Bratislava). Má ísť o platformu i fyzické miesto pre mestské plánovanie a rozvoj, ako aj vzdelávanie. Priestor v parteri na rohu Štúrovej a Medenej prechádza kompletnou modernizáciou a nadobúda súčasnú podobu interiéru. Pre TASR to uviedli z MIB.
V novom centre sa majú, aj v spolupráci s inými organizáciami a programovými partnermi, konať pravidelne výstavy, prednášky, workshopy, prezentácie, premietania filmov či vzdelávania o architektúre a mestotvorbe. Otvorené má byť pre všetkých, teda samosprávy, súkromný a tretí sektor, ako aj odbornej i širokej verejnosti. Určené má byť dospelým a seniorom, ale aj mladým ľuďom a deťom. Priestor má tvoriť, okrem vstupnej zóny, konferenčná zóna, zasadačka, kaviareň a knižnica.
Na základe zmluvy predstavujú stavebné práce sumu viac ako 268.930 eur, celkové náklady budú známe po ukončení prác. Rekonštrukcia a modernizácia, ako aj ďalšie náklady na prevádzku sú podľa MIB hradené z externých zdrojov od partnerov a z grantov. Medzi podporovateľmi či patrónmi sú aj developerské spoločnosti, medzi programových partnerov patria akademické inštitúcie, odborné združenia či kultúrne organizácie. Hlavnými odbornými partnermi sú Inštitút Slovenskej komory architektov a Útvar hlavného architekta mesta Bratislava.
„Úlohou samosprávy je určovať podmienky, za akých sa mesto môže rozvíjať, dohliadnuť na dodržiavanie týchto štandardov, a tým garantovať kvalitu projektov aj samotného rozvoja mesta. Už teraz vedieme s developermi živú diskusiu pri plánovaných zmenách územného plánu, pri prerokovávaní zmien a doplnkov či pri konkrétnych developerských projektoch,“ skonštatovala riaditeľka MIB Petra Marko.
MIB zároveň opätovne ubezpečuje, že transparentnosť bude zachovaná. Zdôrazňuje, že finančnou podporou nevzniká nijaký nárok na zásahy do obsahu programu žiadnemu podporovateľovi. Reaguje tak na obavy z možného zasahovania zo strany developerov.
Prvým podujatím má byť diskusný formát o mestských témach - MIB Talk. Jednou z kľúčových tém má byť dostupnosť nájomného bývania v Bratislave. Pripravená je tiež séria zahraničných prednášok City Makers. Vzdelávací program má osloviť deti zo základných škôl, networking študentov architektúry a urbanizmu.
Súčasťou prác je aj „aktivácia“ verejného priestoru pri objekte. V prvej fáze má pribudnúť mestský mobiliár či stromy v kvetináčoch. Do budúcna je naplánovaná komplexnejšia úprava verejných priestorov v predpolí objektu.
MIB poukazuje, že podobné centrá majú takmer všetky hlavné mestá v Európe ako Praha, Viedeň, Londýn, Kodaň či Paríž.
