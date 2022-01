V Bratislave plánujú postaviť najmodernejšiu a najväčšiu kompostáreň

Bratislava 16. januára (TASR) - Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) plánuje v hlavnom meste postaviť najmodernejšiu a najväčšiu kompostáreň na Slovensku. Vybudovať ju chce v mestskej časti Podunajské Biskupice v lokalite Vlčie hrdlo, v susedstve priemyselného areálu Slovnaft. Projekt aktuálne prechádza procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



Hlavné mesto chce prostredníctvom svojej firmy OLO vybudovaním kompostárne poskytnúť občanom, firmám a organizáciám priestor na zhodnotenie biologicky rozložiteľných, bezpečných odpadov formou prijateľnou pre životné prostredie.



"Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov prispieva tiež k plnenia dlhodobého cieľa Programu odpadového hospodárstva SR, ktorým je znižovanie celkového podielu biologických odpadov zneškodňovaných skládkovaním," priblížilo OLO v spracovanom zámere v rámci procesu EIA.



Mestská firma deklaruje, že zariadenie bude spĺňať legislatívou určené technické, materiálne, personálne a ekologické požiadavky. "Súčasťou procesu je aj hygienizácia spracovávaného odpadu (zabezpečená hygienizačnou technológiou), pri ktorej sa pôsobením vysokej teploty a času odstraňujú alebo výrazne redukujú patogénne mikroorganizmy," spresnilo OLO. Tým sa podľa spoločnosti eliminujú aj zdravotné riziká spojené s aplikáciou produktov vyrobených z biologicky rozložiteľného odpadu.



V zariadení plánujú spracovávať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, bioodpad zo záhrad, parkov či z cintorínov. Taktiež odpad z trhovísk či drevo. "Celková sumárna kapacita prevádzky kompostárne predstavuje 48.500 ton za rok vyššie uvedených odpadov," spresnila v zámere firma. Z toho 29.600 ton za rok má tvoriť kuchynský odpad a 18.900 ton za rok záhradný odpad.



OLO chce kompostáreň začať stavať hneď, ako získa všetky potrebné povolenia. Výstavba by mala trvať zhruba polroka až rok. Celkové investičné náklady odhaduje OLO na 8,7 milióna eur. Z toho náklady na stavbu majú tvoriť 5,4 milióna eur, náklady na technológiu dva milióny a náklady na mechanizmy 1,3 milióna eur. Náklady na prevádzku majú byť úrovni asi 451.000 eur.



OLO v spolupráci s mestom chce v tomto roku postupne rozšíriť zber kuchynského bioodpadu aj do ďalších bratislavských mestských častí. So zberom tohto odpadu začali pilotne v októbri 2021 v bratislavskom Lamači.