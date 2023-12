Bratislava 19. decembra (TASR) - V Bratislave platí celoročný zákaz používania pyrotechniky, a to vrátane Silvestra a Nového roka. Povolená je len detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 a scénická pyrotechnika. Pripomenula to hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová s tým, že za porušenie zákazu hrozí pokuta.



Upozornila, že odpaľovaním pyrotechniky možno ohroziť nielen seba, ale aj iných ľudí či zvieratá. "Každým rokom sa počas silvestrovského obdobia hliadky mestskej polície stretávajú v uliciach Bratislavy s prípadmi, keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc ľuďom, ktorí si spôsobili zranenie práve v dôsledku neopatrnej manipulácie s pyrotechnickými výrobkami," uviedla Krajčovičová.



Upozornila, že mestská polícia v období na prelome roka zvyšuje počet hliadok v uliciach mesta a zameriava sa predovšetkým na oblasti, ako je napríklad bratislavská zoo, okolie útulku Slobody zvierat alebo miesta v blízkosti mestských lesov. "Každoročne v tomto období bojuje s pyrotechnikou aj Zoo Bratislava. Neraz sa práve pyrotechnické výrobky podpísali na zdravotnom stave zvierat, môžu im spôsobiť šok alebo ich v horšom prípade aj usmrtiť," dodala hovorkyňa.



Mestská polícia upozornila, že za porušenie zákazu používania pyrotechniky môže hroziť pokuta do 33 eur v blokovom konaní. V správnom konaní až do 500 eur. Na každý oznam nepretržite reagujú na linke mestskej polície 159.