V Bratislave počas dušičiek posilnia MHD

Bratislava 24. októbra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní v hlavnom meste počas dušičkového obdobia spoje vybraných liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). Nasadí aj vozidlá s väčšou kapacitou. TASR o tom informoval hovorca bratislavského mestského dopravcu Martin Chlebovec.



V piatok (28. 10.) a v pondelok (31. 10.) budú linky bratislavskej MHD premávať v režime "pracovný deň – školské prázdniny". Nad rámec toho DPB vypraví linku 130 premávajúcu z Patrónky ku krematóriu, ktorá bude posilnená nasadením vozidla s väčšou kapacitou.



Počas jesenných prázdnin, v piatok až utorok (1. 11.), bude autobusová linka 39, ktorá zabezpečuje spojenie s Martinským cintorínom a Cintorínom Slávičie údolie, premávať v posilnenom intervale podľa mimoriadneho cestovného poriadku a zároveň nahradí linku 31. Všetky spoje autobusovej linky 80, ktoré premávajú na konečnú zastávku Kapitulský dvor, budú mať v čase medzi 7.00 a 20.00 h predĺženú trasu na konečnú zastávku Cintorín Petržalka.



"DPB je na zabezpečenie prepravnej kapacity vyťažených liniek pripravený operatívne nasadiť do premávky záložné vozidlá, a to v prípade potreby na pokyn dopravného dispečingu. Rovnako bude v tomto období posilnené pracovisko dopravného dispečingu, ktorého pracovníci budú počas náporu koordinovať premávku MHD aj priamo v teréne," uviedol Chlebovec.



Pre prerušenie výučby a režim školských prázdnin bude upravená premávka vybraných liniek MHD obsluhujúcich bratislavské internáty. Vo štvrtok (27. 10.) až stredu (2. 11.) nebudú posilový spoj autobusovej linky 87 a študentská linka 184 vypravené. V nedeľu (30. 10.) nebude vypravená študentská linka 131. Namiesto nedele pôjde v posledný deň prázdnin, a to v utorok.



Cestujúcim nočnými spojmi v nedeľu zároveň mestský dopravca pripomína zmenu letného času na zimný. "Znamená to, že odchody nočných spojov medzi 2.00 a 3.00 h budú vykonané dvakrát," spresnil hovorca.