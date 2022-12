V Bratislave počas Vianoc a Silvestra bude MHD premávať v inom režime

Bratislava 19. decembra (TASR) - V Bratislave bude počas vianočných sviatkov a Silvestra premávať mestská hromadná doprava (MHD) v inom režime. Od piatka (23. 12.) do 8. januára 2023 budú linky jazdiť podľa cestovných poriadkov v režime pracovný deň - školské prázdniny. Počas sviatočných dní budú premávať ako počas bežných voľných dní. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku Bratislava Martin Chlebovec.



V tomto čase nebudú jazdiť školské linky a od 27. decembra do 5. januára 2023 ani posilové linky 7 a 196. "Z pohľadu časov premávky bude počas Štedrého dňa (24. 12.) MHD fungovať mimoriadne. Denné linky v sobotu postupne ukončia premávku po 17.00 h. Následne od 18.00 h začnú premávať nočné linky, a to do polnoci v intervale 30 minút. Po polnoci podľa riadnych cestovných poriadkov," spresnil hovorca. Linka 69 bude v tento deň premávať do 14.00 h.



Počas Silvestra (31. 12.), resp. Nového roka (1. 1.) sa začne premávka nočných liniek v 30-minútovom intervale do 1.30 h. "DPB je pripravený po skončení silvestrovských osláv na pokyn dopravných dispečerov vypraviť navyše záložné vozidlá," podotkol Chlebovec.



Bratislavský mestský dopravca počas Silvestra odstaví a mechanicky zabezpečí proti poškodeniu 113 predajných automatov na cestovné lístky. Ide predovšetkým o zariadenia v exponovaných lokalitách. Dôvodom je opakujúci sa vandalizmus počas silvestrovských osláv.



Výpravu školských liniek a režim MHD pracovný deň - školský rok obnovia 9. januára 2023.