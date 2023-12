Bratislava 27. decembra (TASR) - Mestské lesy v Bratislave pokračujú v odstraňovaní spadnutých stromov a konárov na území lesoparku. Hlavné asfaltové trasy sú už priechodné. Lesné cesty, teda turistické trasy a cyklotrasy, by mali začať spriechodňovať vo štvrtok (28. 12.). Následne prídu na rad úzke singletraily a ťažko dostupné trasy. Informujú o tom na sociálnej sieti.



"Stále si však treba dávať pozor na prípadné konáre a stromy trčiace do cesty. Takisto môže byť miestami na cestách vrstva blata a drobných konárov, ktoré môžu byť nebezpečné najmä pre cyklistov," upozorňujú mestské lesy.



Pôda je totiž podmočená, viaceré stromy ostali naklonené a konáre môžu na niektorých miestach visieť priamo nad trasami. Mestské lesy preto vyzývajú naďalej na opatrnosť, obzvlášť pri silnejšom vetre.



Mestská organizácia postupne odstraňuje aj trčiace, naklonené stromy spolu s napadaným materiálom či visiacimi konármi. Odhaduje, že by ich odstránenie bude treba dva až tri týždne. Padnuté či nebezpečné stromy nemusia návštevníci počas tejto doby nahlasovať, lesníci ich budú sami monitorovať.



Avšak aj verejnosť môže pomôcť, napríklad odpratávaním konárov z okolia ciest. "Ideálne je konáre odťahovať nielen zo samotnej cesty, ale aj z okrajov a odtiahnuť ich niekoľko metrov hlbšie do lesa. Kraje asfaltiek sa totiž kosia," dopĺňajú mestské lesy.