V Bratislave pokračujú v príprave revitalizácie okolia jazera Rohlík

Bratislava 9. novembra (TASR) - Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v príprave plánovanej revitalizácie okolia miestneho jazera známeho ako Rohlík v blízkosti Nemocnice Ružinov v Bratislave. Projekt je v súčasnosti vo fáze inžinieringu, zároveň prebiehajú v teréne prípravné práce. Pre TASR to uviedla Eva Hapčová z MIB. Na revitalizáciu má nadväzovať aj realizácia centrálneho pamätníka obetí ochorenia COVID-19 na Slovensku, ktorý tam má tiež vzniknúť.



"Projekt je aktuálne vo fáze inžinieringu. Sme v procese územného rozhodnutia, následne budeme žiadať o stavebné povolenie a pripravovať verejné obstarávanie na dodávateľa," skonštatovala Hapčová.



Medzičasom sú realizované viaceré prípravné práce ako napríklad remediácia, teda revitalizácia vodnej plochy formou biologického čistenia v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom. Zároveň čistia brehy od náletových drevín a realizujú orezy. Cieľom je zlepšiť priehľady na jazero aj prístup k nemu. Takúto revitalizáciu zelene požadovali aj samotní obyvatelia. Spolupráca je tiež so Štátnou ochranou prírody, keďže zámerom projektu je taktiež zachovanie a podpora biodiverzity a prírodného charakteru okolia jazera.



"Ďalšie plánované kroky v realizácii projektu a ich načasovanie závisia od plynulosti inžinieringu a od získaných financií," poznamenala Hapčová. Odhadované náklady na realizáciu projektu sú vo výške 1.737.000 eur, pričom hlavné mesto by chcelo z veľkej časti čerpať financie na tento projekt z externých zdrojov pre zeleno-modré opatrenia.



Na projekt revitalizácie jazera má nadväzovať aj spomínaný pamätník. Jeho stvárnenie vzišlo z výtvarno-architektonickej súťaže. Obete pandémie na Slovensku majú pripomínať vlny na jazere Rohlík. Na niekoľkých mólach po obvode jazera majú byť nainštalované zariadenia na vytáranie umelých vĺn, ktoré aktivuje návštevník postavením sa na určené miesto na danom móle. Vlny môžu symbolizovať náhlu hrozbu, ale aj liečenie rán. Architekti tiež navrhujú sieť chodníkov okolo celého jazera.



Celý areál sa má zároveň rozdeliť do funkčných celkov. Vzniknúť majú verejné priestory pre rodičov s deťmi, športovcov, psíčkarov či seniorov. MIB už v minulosti ubezpečil, že pôjde o citlivé zásahy, ktoré podporia biodiverzitu a rozvoj fauny i flóry.