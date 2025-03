V Bratislave ponúkajú bezplatnú analýzu vzoriek vody zo studní

Bratislava 10. marca (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.) aj tento rok ponúka záujemcom bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.



"Svetový deň vody je príležitosťou na zvýšenie povedomia o potrebe poznania kvality studničnej vody. Sme radi, že aj v tomto roku môžeme ponúknuť bezplatne, prípadne za zvýhodnenú cenu rozbory, z ktorých zákazník získa cenné informácie o kvalite svojej vody," skonštatoval Stračiak.



Analýza tvrdosti poskytne informácie o koncentrácii vápnika a horčíka, ktoré môžu vplývať nielen na chuť vody, ale aj na opotrebenie domácich spotrebičov, ako sú práčky či umývačky riadku. Prítomnosť dusičnanov v pitnej vode je podľa BVS taktiež dôležitým parametrom vplývajúcim na zdravie, najmä u detí a tehotných žien.



Pri bezplatnej analýze vzoriek vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov môžu záujemcovia priniesť 21. marca v čase od 8.00 do 15.00 h vzorku vody do priestorov akreditovaného laboratória BVS na Bojnickej ulici v Bratislave.



Pri odbere vzorky vody treba podľa vodární postupovať tak, že plastová fľaša (3 decilitre) musí byť niekoľkokrát dôkladne vypláchnutá vodou. Vodu je potrebné nechať aspoň tri minúty odtiecť. Fľašu treba naplniť až po okraj tak, aby pod vrchnákom nebol žiadny vzduch a uzavrieť.



Každá fľaša bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy. Výsledky budú zverejnené na stránke BVS.



V prípade záujmu o podrobnejšiu analýzu je možné objednať si rozbor elektronicky v týždni od 17. do 21. marca alebo osobne 21. marca v čase od 8.00 do 14.00 h. Vodárne ju ponúkajú so zľavou.