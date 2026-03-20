< sekcia Regióny
V Bratislave ponúkajú bezplatnú analýzu vzoriek vody zo studní
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) ponúka v piatok, pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.), záujemcom bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť. Vzorky treba priniesť do 15.00 h do priestorov akreditovaného laboratória BVS na Bojnickej ulici v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.
Celková tvrdosť ovplyvňuje nielen chuť vody, ale aj životnosť domácich spotrebičov. Dusičnany sú zase podľa vodárenskej spoločnosti významným zdravotným ukazovateľom, obzvlášť citlivé sú na ne deti a tehotné ženy.
Pri odbere vzorky vody treba podľa vodární postupovať tak, že plastová fľaša (tri decilitre) musí byť niekoľkokrát dôkladne vypláchnutá vodou. Vodu je potrebné nechať aspoň tri minúty odtiecť. Fľašu treba naplniť až po okraj tak, aby pod vrchnákom nebol žiadny vzduch, a uzavrieť.
Každá fľaša bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy. Výsledky budú zverejnené na stránke BVS.
