V Bratislave posilnia počas jesenných prázdnin a Dušičiek linky MHD
Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní počas jesenných prázdnin a dušičkového obdobia vybrané linky.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní počas jesenných prázdnin a dušičkového obdobia vybrané linky. Upraví tiež premávku v súlade s očakávaným zvýšeným dopytom. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
„Počas jesenných prázdnin vo štvrtok (30. 10.) a v piatok (31. 10.) budú všetky linky v sieti bratislavskej MHD premávať v režime školské prázdniny. Okrem liniek 31, 39, 87 a 184, na ktorých bude ešte vo štvrtok s ohľadom na vysokoškolské vyučovanie platiť štandardný režim,“ priblížil Vozár.
Počas sviatočných dní 1. a 2. novembra budú podľa Vozára posilnené spoje premávajúce k vybraným cintorínom. Linka 39 spájajúca Cintorín Slávičie údolie a Martinský cintorín bude premávať v skrátenom intervale. Nahradí tak linku 31, ktorá premávať nebude. Na autobusovej linke 80 budú v čase 7.00 do 20.00 h všetky spoje z konečnej Kapitulský dvor predĺžené k Cintorínu Petržalka. Na linku 139 budú nasadené vozidlá s vyššou kapacitou, uviedol Vozár.
DPB odporúča cestujúcim využiť spoje MHD k pietnym miestam a vyhnúť sa zdĺhavému hľadaniu parkovania pri cintorínoch. Koordináciu premávky MHD priamo v teréne zabezpečia dispečeri dopravného podniku, pričom v prípade potreby posilnia kapacitu liniek nasadením záložných vozidiel.
Hovorca zároveň pripomenul, že od pondelka (27. 10.) je prerušená rekreačná doprava na linkách 144 a 154. Opätovne ich obnovia na jar 2026.
