V Bratislave poskytnú bezplatné poradenstvo k zdravému životnému štýlu
RÚVZ poskytne poradenstvo v súvislosti s minulotýždňovým Svetovým dňom obezity.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Poradňa zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava zrealizuje v utorok (10. 3.) a v stredu (11. 3.) bezplatné poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl. Záujemcovia môžu poradňu navštíviť od 8.00 do 12.00 h. RÚVZ o tom informoval na sociálnej sieti.
RÚVZ poskytne poradenstvo v súvislosti s minulotýždňovým Svetovým dňom obezity. Upozorňuje, že obezita nie je len kozmetická záležitosť, ale ochorenie, ktoré pri dlhodobejšom pretrvávaní zanecháva negatívne následky. „Predovšetkým ide o zvýšenú záťaž srdca a jeho funkčnú preťaženosť, keďže musí krv prečerpávať cez nahromadený tuk a často tuk prerastá aj do srdcového svalu a dochádza k tukovej degenerácii srdca,“ priblížili odborníci.
Z biochemického hľadiska sú podľa ich slov v popredí poruchy lipidového metabolizmu, zvýšené hladiny cholesterolu, lipoproteínov v sére, ktoré vedú k predčasnému nástupu aterosklerotického procesu so všetkými jeho následkami. Ide o ischemickú chorobu srdca, infarkt či mozgovú príhodu. „Obézni ľudia mávajú aj zvýšený krvný tlak, ktorý zaťažuje srdce, ale aj cievny systém. Nadmerná hmotnosť zaťažuje aj náš pohybový aparát, zaťažuje kĺby, chrbticu, zapríčiňuje ploché nohy a cievne poruchy dolných končatín,“ dodal RÚZV.
Vyzýva preto ľudí, aby venovali svojmu telu pár minút a zastavili sa v poradni. „Možno zmeníte svoj postoj k zdravému stravovaniu a pravidelnému pohybu,“ dodal úrad. Do poradne zdravia sa možno objednať aj v iných termínoch, a to online na webe, telefonicky na číslach 0917 426 093, 0917 426 092 alebo emailom na adrese ba.porad@uvzsr.sk.
