VIDEO: V Bratislave predával drogy, polícia ho obvinila
Počas domovej prehliadky polícia zaistila omamné a psychotropné látky vo väčšom množstve.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Polícia obvinila 45-ročného Igora Ch., ktorý v Bratislave predával drogy. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až pätnásť rokov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa sudca Mestského súdu Bratislava I stotožnil. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
„Z množstva vykonaných procesných úkonov a dôkladnej operatívno-pátracej činnosti bolo doposiaľ zistené, že obvinený si opakovane zadovažoval kokaín a marihuanu, ktoré následne neoprávnene prechovával a odpredával minimálne od roku 2020 ďalším užívateľom na viacerých miestach Bratislavy, najmä v piatom bratislavskom okrese,“ ozrejmil hovorca.
Ako uviedol, v zmysle príkazu sudcu Mestského súdu Bratislava I bola v súčinnosti s príslušníkmi Pohotovostného policajného útvaru v Bratislave v piatok (3. 10.) vykonaná domová prehliadka ako aj prehliadky iných priestorov. Počas nej polícia zaistila omamné a psychotropné látky vo väčšom množstve. Zaistené drogy boli následne zaslané na expertízne skúmanie, ktoré potvrdilo, že v prípade zaistených drog ide o kokaín a marihuanu.
