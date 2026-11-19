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V Bratislave predstavia kalendár Nota Bene, modelmi sú predajcovia
Nota Bene tento rok oslavuje 25 rokov. Popri možnosti dôstojne si zarobiť predajom časopisu a kalendára pomáha ľuďom v kríze bývania získať aj stabilné zázemie.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Proti prúdu predstaví vo štvrtok popoludní v Bratislave kalendár Nota Bene 2027. Spája tvorbu slovenských dizajnérov a upcyklovanú módu s príbehmi ľudí so skúsenosťou s bezdomovectvom. Tvárami kalendára sú predajcovia pouličného časopisu, ktorí vymenili svoje predajné miesta za priestor pred objektívom fotografa Maňa Štraucha.
„Kalendár upozorňuje na hodnotu vecí, ktoré často predčasne odpisujeme a zároveň predstavuje ľudí, ktorých bežne stretávame s časopisom v ruke. Tentoraz dostali priestor ako modeli aj ako rozprávači vlastných príbehov. Niektorí z nich už našli bezpečné bývanie,“ približuje štatutárka združenia Nina Beňová.
V modeloch z upcyklovaného textilu od slovenských módnych tvorcov chcú zároveň upozorniť na zbytočné plytvanie v textilnom priemysle. Na svete sa totiž každý rok vyprodukuje 80 až 150 miliárd kusov oblečenia. Z nich sa 85 percent vyhodí, viac ako polovica do jedného roka od nákupu. Každý rok tak vzniká 92 miliónov ton textilného odpadu, čo je značná záťaž pre životné prostredie.
Oslovené preto boli slovenské dizajnérky udržateľnej módy, aby obliekli predajcov Nota Bene do outfitov z recyklovaného textilu a ukázali tak, že aj oblečenie, ktoré už existuje, môže dostať nový strih a využitie. Pre mnohých z predajcov je práve oblečenie z druhej ruky každodennou nevyhnutnosťou. Zároveň prostredníctvom kalendára vystupujú ako osobnosti s vlastným príbehom, plánmi a snami.
„Upcyklácia dáva nový začiatok veciam. Nota Bene pomáha vytvárať podmienky na nový začiatok ľuďom. Predaj časopisu a kalendára im umožňuje dôstojne si získať prostriedky na živobytie. Dôležitou súčasťou pomoci je aj sociálne poradenstvo a podpora pri získavaní a udržaní bývania,“ doplnila Beňová s tým, že niektorým predajcom zo stránok kalendára sa už podarilo ukončiť bezdomovectvo.
Nota Bene tento rok oslavuje 25 rokov. Popri možnosti dôstojne si zarobiť predajom časopisu a kalendára pomáha ľuďom v kríze bývania získať aj stabilné zázemie. Sociálna nájomná agentúra Nota Bene spravuje 30 bytov, bezpečný domov v nich našlo takmer 40 ľudí.
Predstavenie kalendára bude spojené s jeho „krstom“ i módnou prehliadkou.
„Kalendár upozorňuje na hodnotu vecí, ktoré často predčasne odpisujeme a zároveň predstavuje ľudí, ktorých bežne stretávame s časopisom v ruke. Tentoraz dostali priestor ako modeli aj ako rozprávači vlastných príbehov. Niektorí z nich už našli bezpečné bývanie,“ približuje štatutárka združenia Nina Beňová.
V modeloch z upcyklovaného textilu od slovenských módnych tvorcov chcú zároveň upozorniť na zbytočné plytvanie v textilnom priemysle. Na svete sa totiž každý rok vyprodukuje 80 až 150 miliárd kusov oblečenia. Z nich sa 85 percent vyhodí, viac ako polovica do jedného roka od nákupu. Každý rok tak vzniká 92 miliónov ton textilného odpadu, čo je značná záťaž pre životné prostredie.
Oslovené preto boli slovenské dizajnérky udržateľnej módy, aby obliekli predajcov Nota Bene do outfitov z recyklovaného textilu a ukázali tak, že aj oblečenie, ktoré už existuje, môže dostať nový strih a využitie. Pre mnohých z predajcov je práve oblečenie z druhej ruky každodennou nevyhnutnosťou. Zároveň prostredníctvom kalendára vystupujú ako osobnosti s vlastným príbehom, plánmi a snami.
„Upcyklácia dáva nový začiatok veciam. Nota Bene pomáha vytvárať podmienky na nový začiatok ľuďom. Predaj časopisu a kalendára im umožňuje dôstojne si získať prostriedky na živobytie. Dôležitou súčasťou pomoci je aj sociálne poradenstvo a podpora pri získavaní a udržaní bývania,“ doplnila Beňová s tým, že niektorým predajcom zo stránok kalendára sa už podarilo ukončiť bezdomovectvo.
Nota Bene tento rok oslavuje 25 rokov. Popri možnosti dôstojne si zarobiť predajom časopisu a kalendára pomáha ľuďom v kríze bývania získať aj stabilné zázemie. Sociálna nájomná agentúra Nota Bene spravuje 30 bytov, bezpečný domov v nich našlo takmer 40 ľudí.
Predstavenie kalendára bude spojené s jeho „krstom“ i módnou prehliadkou.