V Bratislave predstavili 31 nových kĺbových autobusov

Bratislava 22. septembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) predstavil 31 nových 18-metrových veľkokapacitných kĺbových autobusov. V uliciach hlavného mesta by mali zlepšiť komfort cestovania a posilniť niektoré, predovšetkým najvyťaženejšie linky. Vo štvrtok o tom informovali zástupcovia hlavného mesta i mestského dopravcu.



Nové vozidlá nasadí dopravný podnik postupne na linky 21, 31, 32, 37 39, 50, 63, 70, 78, 88, 93, 96, 98, kde budú premávať spoločne s ostatnými typmi kĺbových autobusov. Cestujúci sa nimi odvezú napríklad zo Záhorskej Bystrice do Starého Mesta, z Lamača do Ružinova či z Devínskej Novej Vsi do centra. Vozidlá tiež posilnia aj tradične vyťažené linky obsluhujúce Petržalku, Ružinov či Nové Mesto.



"Ide o najväčší a zároveň najvýhodnejší nákup kĺbových autobusov v posledných rokoch. Vďaka dobre nastaveným procesom bude do konca jesene v uliciach nášho hlavného mesta premávať dokopy až 150 nových autobusov zakúpených v rokoch 2020 až 2022," skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



V prvej etape objednal dopravca 40 kusov kĺbových vozidiel, pri objednávke druhej časti flotily využil opciu a dokúpil 31 vozidiel. Druhá várka nedávno objednaných nových autobusov prichádzala do bratislavského depa po skupinách a postupne sú zaradené do premávky. Dosiahnutá úspora je podľa dopravného podniku zhruba päť miliónov eur.



Oproti vozidlám z prvej objednávky budú autobusy vybavené úspornejšími plne ledkovými prednými svetlometmi. Cestujúcim ponúknu interiér s 39 sedadlami v koženkovom prevedení a taktiež sedadlami vyhradenými pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou. V každom vozidle sú vyhradené priestory pre detský kočík, invalidný vozík i bicykel. K dispozícii budú USB nabíjačky, WIFI pripojenie, kamerový či informačný systém.



"V uliciach Bratislavy tak bude premávať až 71 moderných autobusov, dodávku ďalších 63 krátkych autobusov očakávame ešte v priebehu tejto jesene. Zároveň je vo výrobe 30 nových električiek a 50 hybridných trolejbusov, ktorú budú spolu so štyrmi vodíkovými autobusmi dodané budúci rok," poznamenal primátor Bratislavy Matúš Vallo.