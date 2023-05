V Bratislave prenocovalo za prvý kvartál viac ako 200.000 návštevníkov

Bratislava 16. mája (TASR) - Za prvé tri mesiace roka 2023 prenocovalo v Bratislave viac ako 200.000 návštevníkov. Je to dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Väčšina z nich, 62 percent, pricestovala do hlavného mesta zo zahraničia. Tempom rastu dosahuje Bratislava po pandémii priemer Európy.



"Bratislava je dlhodobo závislá od zahraničných turistov. Som preto rád, že ich počet sa zvyšuje a postupne sa dostávame k métam, ktoré sme dosahovali pred pandémiou," konštatuje Vladimír Grežo, predseda Predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB).



Údaje zverejnené Štatistickým úradom SR za prvý kvartál naznačujú, že v Bratislave prenocuje v tomto roku viac ako milión návštevníkov. Stalo by sa tak prvýkrát od roku 2019. Rastie počet domácich aj zahraničných návštevníkov, pričom aj podiel návštevníkov zo zahraničia sa taktiež pomaly približuje stavu pred pandémiou. Dlhodobou snahou BTB je okrem zvýšenia poštu návštevníkov dosiahnuť aj predĺženie ich pobytu v Bratislave.



Zahraničný cestovný ruch sa dostáva postupne k hodnotám porovnateľným s rokom 2019. Najrýchlejšie sa k nim vrátili krajiny Blízkeho východu, ktoré dosahujú 100 percent predpandemickej úrovne. Európa dosiahla za prvý kvartál roka 2023 v porovnaní s rokom 2019 oživenie na úrovni 90 percent. Podobne bola na tom aj Bratislava. Oproti prvému kvartálu minulého roka je však nárast zahraničných návštevníkov s prenocovaním v Bratislave 113 percent.